Ще одне підвищення? Що буде з пенсіями у листопаді

У листопаді середня пенсія українців залишиться на рівні 2001–3000 грн. / Фото: Колаж: Сьогодні

У листопаді не заплановано пенсій для українців – пенсії залишаються на тому рівні, який встановили у попередні місяці.

Що із пенсіями?

У листопаді середня пенсія українців залишиться на рівні 2001–3000 грн. Саме таку суму отримують 38,3% пенсіонерів (4,19 млн людей).

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Пенсію менше 2000 грн отримують 15,6% пенсіонерів (1,7 млн людей);

від 3001 до 4000 грн одержують 19,4% пенсіонерів (2,13 млн людей);

від 4001 до 5000 грн одержують 9,3% пенсіонерів (1 млн людей);

від 5001 до 10 тис. грн одержують 13,5% пенсіонерів (1,47 млн людей);

понад 10 тис. грн одержують 3,9% пенсіонерів (433,5 тис. людей).

Але підвищення пенсійних виплат передбачено вже в грудні. З 1-го числа планується підвищення мінімальної пенсії на 80 гривень із 1854 гривень до 1934 гривень. А через підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тисяч гривень зросте і мінімальна пенсія для українців віком від 65 років із великим стажем до 2,6 тисячі гривень.

2022 року підвищать пенсії?

Мінсоцполітики пропонує п'ять етапів підвищення пенсій:

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з 1 січня підвищити пенсії особам з інвалідністю у складі ліквідаторів Чорнобильської катастрофи;

з 1 березня провести індексацію пенсій майже 10 млн. пенсіонерів, а також компенсаційних виплат для пенсіонерів віком від 75 років;

з 1 липня перерахувати пенсії у зв'язку із підвищенням прожиткового мінімуму;

з 1 жовтня перерахувати мінімальну пенсію за віком у зв'язку із прогнозованим підвищенням мінімальної зарплати;

з 1 грудня провести перерахунок мінімальної пенсії за віком у зв'язку із підвищенням прожиткового мінімуму.

Також з 1 січня 2022 року підвищать мінімальний рівень пенсії членам сімей загиблих учасників АТО/ООС. Підсумкові виплати становитимуть не менше 7800 гривень. Підвищена пенсійна допомога отримає понад 2000 людей, чиї рідні загинули.

Раніше ми повідомляли, що в Україні з 1 грудня перерахують розмір максимальної пенсії – українці отримають надбавку у розмірі 930 гривень.

Нагадаємо, пенсійний вік жінок, які виходять на пенсію за віком на загальних підставах, зрівнявся з пенсійним віком чоловіків із 1 квітня 2021 року.