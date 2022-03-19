Обеспечат новым жильем? Как государство будет помогать украинским беженцам и переселенцам

Государство разработало программу помощи / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Президент Владимир Зеленский анонсировал программу помощи украинским беженцам и уже поручил Кабинету министров разработать комплексную программу.

Об этом глава государства заявил во время своего выступления 19 марта.

Реклама

"Первый компонент – финансовый. Денежная помощь для всех беженцев – взрослых и детей. А также господдержка рабочих мест для таких людей там, где они временно пребывают", – рассказал президент.

Также Зеленский пообещал, что государство поможет временно перемещенным лицам и беженцам с жильем, власти уже готовят предложения по предоставлению жилья для вынужденных переселенцев, а после войны будет организована отстройка разрушенного жилья.

Кроме этого, государство поддержит все семьи, разместившие у себя людей из зоны боевых действий или оккупации. Пока известно, что им как минимум возместят расходы за коммуналку, связанные с пребыванием переселенцев.

Реклама

Поддержка государства

Ранее президент сообщил, что для того, чтобы финансово обезопасить украинцев на период действия в стране военного положения, лимит суммы гарантирования депозитов будет отменен.

Это означает, что в случае банкротства банка его вкладчики получат 100% своих вкладов.

Также Зеленский анонсировал программу кредитования для бизнеса под 0%. Условия будут действовать во время военного положения и еще месяц после его отмены.

Реклама

"Сегодня" писали, как получить кредитные каникулы в разных банках и кому финучреждение готово пойти навстречу.