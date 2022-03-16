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Выплата 6,5 тыс. грн от государства – на что можно потратить

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16 марта, 18:22
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Рассказываем, есть ли какие-либо ограничения на использование денег с новой карты "єПідтримка"
На что потратить 6,5 тыс. грн
На что потратить 6,5 тыс. грн / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Украинцы, получившие помощь от государства в размере 6,5 тыс. грн через программу "єПідтримка" могут тратить эти деньги на самые разные цели.

Об этом во время Всеукраинского телемарафона сообщил Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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По его словам, средства можно перевести на другую карту, а с нее даже снять их. Также можно расплачиваться онлайн или по телефону и ограничений на любые товары – нет.

Министр также рассказал, что заявку на получение помощи уже подали 2,7 млн. украинцев.

"Все получат эти деньги, и программа работает дальше. Министерство экономики работает над другими подобными программами", – отметил Федоров.

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Как получить 6,5 тысячи гривен?

Для поддержки украинцев, живущих на территориях, где ведутся активные боевые действия, правительство ввело новую программу.

Все наемные работники, а также зарегистрированные ФЛП, находящиеся в следующих областях: Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Николаевская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Житомирская, Одесская, Волынская, Днепропетровская, Киевская и г. Киев смогут получить денежную помощь в размере 6,5 тыс. Грн.

Для того, чтобы ее получить, нужно оформить карту "єПідтримка" в одном из банков партнеров и выполнить следующие шаги: зайти в "Действие" и нажать "Услуги" – "Поддержка" – Получить помощь".

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"Сегодня" также писали о временном "єДокумент" и рассказывали, какая страна будет принимать документы в "Дії".

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