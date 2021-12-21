Обещания и хайп? Украинцы пару дней не могут получить "тысячу Зеленского" — реакция Monobank

Некоторые украинцы ждут 4 дня, чтобы оформить виртуальную карту / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцы жалуются на работу Monobank. Кое-кто вообще не может сформировать свою виртуальную карту уже четвёртый день.

Об этом они пишут в Facebook.

Реклама

Например, пользователь соцсети Дмитрий Шымкив отметил, что необанкинг представлял себе совсем по-другому. Чтобы оформить виртуальную карту и получить свою "ковидную" тысячу, он ждет уже четвертый день.

В службу поддержки обращался, однако в ответ слышал только обещания.

/ Фото: скриншот

Реклама

В комментариях под постом кто-то из украинцев тоже делился своими проблемами получения виртуальной карты, а кто-то наоборот работой банка вполне доволен.

/ Фото: скриншот

/ Фото: скриншот

Реклама

/ Фото: скриншот

/ Фото: скриншот

Реакция Monobank

Олег Гороховский, соучредитель банка, в свою очередь отметил, что автор поста (Дмитрий Шымкив) относится к категории высокорискованных ("политически значимых людей", по другому РЕР). А для таких существует особенная процедура.

"Обслуживание PEP и компаний, связанных с ними, по всему миру осуществляется по отдельной процедуре. Некоторые банки вообще не открывают счета таким клиентам", — объяснил впоследствии Олег Гороховский.

Как оформить выплаты "тысячи Зеленского" в Monobank и "Дії"

Обновите приложение Monobank и в верхнем меню, там где выбор карт, нажмите "Відкрити карту", далее нужно выбрать карту" єПідтримка".

После оформления карты необходимо произвести пару несложных манипуляций на портале "Дія", а именно:

Авторизироваться в программе "Дія" и убедиться, что у программы "зеленый" COVID-сертификат.

Зайти в раздел "Послуги".

Выбрать в списке услугу "єПідтримка".

Выбрать для выплаты карту "єПідтримка".

Нажать кнопку "Отримати допомогу".

Далее заявка поступит в Минэкономики, а на карту вскоре начислят деньги. Их можно будет потратить только на некоторые услуги и нельзя монетизировать и потратить на свои нужды.

Раньше мы писали, на что именно можно потратить "тысячу Зеленского".

А также рассказывали, в каких банках украинцы смогут получить "ковидную" тысячу без "Дії".