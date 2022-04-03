"Об автогазе и 92-м бензине забудьте!": как изменится рынок топлива совсем скоро

Пока ситуация с топливом в Украине нормализовалась / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

На сегодня в Украине осталось меньше половины от общего количества АЗС, работавших до войны. Наряду с этим автогаза в них осталось немного, а о 92-м бензине вообще стоит забыть, поскольку в Европе его не производят.

Об этом рассказал директор ООО "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн в интервью ВВС.

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По его словам, пока ситуация в стране нормализовалась, ведь горючее для Украины буквально ищут по всей Европе. Однако, по оценкам эксперта, профицитной ситуации и прежнего разнообразия ожидать не стоит.

"Сегодня осталось меньше половины от общего количества АЗС, которые работали до войны. Но лучше пусть будет такой режим, чем не будет горючего вообще. Что касается дизтоплива, я вообще не вижу, чтобы были какие-то ограничения. Ситуация, можно сказать, нормализовалась", – сказал Куюн.

Он заметил, что 92-го бензина вообще не будет, поскольку в Европе его не производят, да и относительно газа ситуация тоже сложная, потому что его остатки и так были небольшие (однако переводить машину на газ не советует сейчас никому). Логистика и источники снабжения полностью перестроены, ведь теперь о Беларуси, России и снабжении морем можно забыть.

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"Кроме поставок из Евросоюза, других направлений поставки у нас больше нет", – подчеркнул он.

Относительно цен на горючее, учитывая рост цен в Европе, по словам Куюна, это будет зависеть от уровня налогов в Украине.

Водительское удостоверение и война

Военное положение коренным образом изменило все сферы жизни и даже обращение документов. Так, правительство разрешило ездить украинцам с просроченными водительскими удостоверениями.

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По словам министра Кабинета министров Олега Немчинова, украинские дипломаты донесли эту информацию в иностранные консульства, поэтому с такими правами можно передвигаться даже за границей.

"Сегодня" также писали, что будет с ценами на горючее в апреле, и рассказывали, сколько на заправках стоит дефицитный автогаз.