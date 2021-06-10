ОАЭ хотят удвоить экономику за счет блокчейна: выводят на рынок свою криптовалюту

Токены ABIC уже можно приобрести по 0,09 доллара за "монету"

ОАЭ выводят на рынок свою криптовалюту / Фото: freepik.com

Объединенные Арабские Эмираты планируют к 2030 году удвоить ВВП за счет криптовалют и блокчейна. В регионе уже появляются крупные криптопроекты. Один из них — DeFi Arabic Cash.

Об этом сообщается в Telegram-канале Павла Дурова.

Arabic Cash направлен на привлечение новых инвестиций в цифровую экономику Эмиратов. С выходом будет представлена опция DeFi займов и депозитов с 35,6% годовых за стейкинг монеты ABIC.

По словам Дурова, который сам разрабатывает криптовалюту Gram на основе блокчейн-платформы TON, проект технически готов и уже в конце июня выходит на публичные торги с листингом на децентрализованной бирже DEX PancakeSwap.

Читайте также: Криптовалютные репрессии в Китае обвалили курс биткоина

Реклама

Сейчас проходит финальный раунд Private Sale (т. е. продажа по частным соглашениям). Токены ABIC по цене 0,09 доллара можно приобрести на официальном сайте через Metamask или Trust Wallet (https://arabic.cash/).

Напомним, 45-й президент США Дональд Трамп раскритиковал биткоин – назвал главную криптовалюту аферой и призвал США "очень жестко" ее регулировать.

Напомним, в декабре-2020 Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 3637 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которые необходимы для легализации рынка виртуальных активов.

Смотрите, о чем еще сообщают новости "Сегодня", в видеосюжете: