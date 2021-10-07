Нужно мотивировать людей: почему Украина не может перейти к накопительной системе пенсий

Когда Украина перейдет на накопительную систему пенсий / Фото: Коллаж: Сегодня

Пенсионная реформа является самой сложной для Украины и требует решения на уровне государства, а бизнес и граждане еще не готовы нести на себе дополнительный груз.

Об этом заявил министр экономики Сергей Марченко в интервью РБК-Украина.

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Министр отметил, что он выступает за пенсионную реформу и переход к накопительной системе, но предложенные модели несут большие потери для бюджета.

"И в данный момент активно пытаюсь сформулировать такое предложение по пенсионной реформе, которое запустило бы мотивацию людей накапливать. Мы в данный момент не одиноки в этом вопросе, это проблема всех стран из-за демографической ситуации", – сказал Марченко.

По его словам, бизнес и граждане не готовы понять ситуацию и нести дополнительное бремя пенсионной реформы.

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Глава Министерства подчеркнул, что вариант введения реформы за счет ЕСВ также несет большие потери для бюджета.

"Вопрос в том, как это спланировать, чтобы это можно было внедрить с 2023-го или 2024 года. Здесь я пытаюсь найти механизмы, дискутирую и с Мариной Лазебной, и с Галиной Третьяковой, и в целом с рынком", – рассказывает политик.

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По мнению Марченко, перекос между количеством пенсионеров и работающих будет увеличиваться постоянно, если не мотивировать нынешнее поколение накапливать.

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает отсутствие в Украине пенсионной реформы экономическим преступлением.

Эксперт Исполнительного комитета Национального Совета реформ Даниил Монин считает, что через некоторое время людям будет не из чего платить пенсии и солидарная система не действует при нынешней демографии.