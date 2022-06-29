"Нулевая" растаможка возвращается? Кому из украинцев могут продлить льготы

Украинцам могут частично вернуть "нулевую" растаможку / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Нардепам предложили оставить нулевую растаможку авто для участников боевых действий и гражданских, потерявших машину из-за войны.

Соответствующий законопроект №7499 в Верховной Раде зарегистрировала группа народных депутатов, преимущественно от фракции "Слуга народа".

Реклама

Пока текст законопроекта еще отсутствует на сайте парламента, однако один из его авторов, нардеп Игорь Фрис, написал, что документом предлагается разрешить нулевое растаможивание одного легкового авто, без права продажи и передачи по генеральной доверенности на три года, для участников боевых действий и гражданских, авто которых уничтожено в результате войны.

По словам Фриса, документы, которыми необходимо будет подтвердить то, что автомобиль был уничтожен, должен установить Кабмин.

Отмена нулевого растаможивания

21 июня нардепы ВРУ приняли закон, предусматривающий возврат пошлины и обложение НДС на импортные товары и растаможку авто с 1 июля 2022 года.

Реклама

Он имеет номер 7418 и возвращает налогообложение тех товаров, которое было отменено ранее законом №2142, поскольку из-за него ежемесячно потери доходов в бюджет составляли 3 млрд. грн. и 0,5 млрд. грн. соответственно.

За время действия закона в Украину без уплаты пошлин и акциза ввезли более 119 тыс. авто, из-за чего бюджет недополучил 13 млрд грн.

"Сегодня" ранее писали, какую бесплатную услугу для водителей предлагают сервисные центры МВД и рассказывали, что будет с бензиновым кризисом уже в июле.