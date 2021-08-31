Новый вид мошенничества и урожайные рекорды – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

В Украине мошенники придумывают новые способы обмана. Коллаж: "Сегодня"

Украинцам нужно откладывать деньги на свою пенсию, так как накопительная система может не сработать; введение жесткого локдауна может сильно ударить по ценам на аренду жилья; аферисты придумали новый вид мошенничества с банковскими картами; сборы зерновых бьют рекорды, но цены на пшеницу растут; мировые продажи электромобилей взлетели вдвое.

Сайт "Сегодня" собрал самые важные экономические новости вторника, 31 августа.

Украинцам нужно начинать откладывать на старость самостоятельно

В Украине через 10-15 лет "с солидарной пенсионной системы платить будет нечем", поэтому украинцам нужно дать возможность откладывать на старость самостоятельно. Как сказал экономист Борис Кушнирук в эфире "Украина 24", главные проблемы накопительной пенсионной системы – обесценивание пенсионных сбережений, а также риск хищения средств.

По его мнению, государству стоит уменьшить налоговое давление на экономику и на людей, тогда у них появится возможность накапливать. Экономист считает, что попытки это централизованно делать государством завершатся лишь очередным хищением этих средств.

Накопительную систему пенсий хотят ввести с 2023 года

Локдаун может сильно ударить по ценам на аренду жилья

В Украине до конца года значительного удорожания аренды недвижимости ждать не стоит. Цены могут вырасти еще максимум на 5-10%, да и то если рынок сохранит нынешнюю относительную стабильность.

Как рассказал президент АСНУ Юрий Пита, оказать сильное влияние на рынок аренды жилья способен новый жесткий локдаун. В случае его введения рынок аренды жилья молниеносно отреагирует обвалом.

Цены на аренду жилья в Украине могут измениться из-за локдауна. Коллаж: "Сегодня"

Новый вид мошенничества

Мошенники придумали новый способ финансовых манипуляций – предлагают украинцам сдать в аренду банковскую карту. Такие предложения можно найти в интернете. Подобные объявления гласят: мол, работать не нужно – деньги просто будут зачислять на карту. Однако этот бесплатный сыр тоже в мышеловке.

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Такие аферисты предлагают сумасшедшие деньги в обмен на банковскую карту украинца. Эксперты предупреждают: это обман, и очень опасный.

Аферисты придумали новую схему мошенничества. Коллаж: "Сегодня"

Сборы зерновых бьют рекорды, но цены на пшеницу растут

После заметного подорожания в понедельник, 30 августа, цены на пшеницу от зернотрейдеров продолжают расти. Средняя стоимость данной зерновой культуры достигла отметки в 7344 гривны за тонну.

Тем временем в Хмельницкой области завершилась уборка ранних зерновых культур. Показатель урожайности – самый высокий в Украине. А в Херсонской области урожай зерновых крупнейший за последние 30 лет.

В этом году сбор урожая бьет рекорды / Фото: Pixabay

Мировые продажи электромобилей взлетели вдвое

Продажи электромобилей в мире в первом полугодии этого года, по сравнению c прошлым годом, выросли на 160% – до 2,6 млн штук. Об этом говорится в исследовании международной аналитической компании Canalys.

Отмечается, что 47% проданных электрокаров пришлось на рынок Китая, 40% – на рынок Европы, 10% – на рынок США. Компаниями-лидерами глобального рынка по итогам первого полугодия стали: американская компания Tesla — 15% доля рынка; немецкая VW Group — 13%; китайский SGMW — 11%; немецкая BMW Group — 6%; транснациональная компания Stellantis — 6%.