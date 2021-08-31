Деньги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🇺🇸 Зеленский в США 🔔 Сколько стоит 1 сентября 🏅 Медальный зачет Паралимпиады 💥 Обострение на Донбассе
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Мировые продажи электромобилей взлетели вдвое: что покупают кроме Tesla

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор раздела Деньги
31 августа, 17:05
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Почти половина проданных авто пришлась на рынок Китая
Лидером глобального рынка по итогам первого полугодия стала Tesla (на фото глава компании Илон Маск) — 15% доли рынка. Коллаж: "Сегодня"
Лидером глобального рынка по итогам первого полугодия стала Tesla (на фото глава компании Илон Маск) — 15% доли рынка. Коллаж: "Сегодня"

Продажи электромобилей в мире в первом полугодии этого года, по сравнению c прошлым годом, выросли на 160% – до 2,6 млн штук.

Реклама

Об этом говорится в исследовании международной аналитической компании Canalys.

Отмечается, что 47% проданных электрокаров пришлось на рынок Китая, 40% – на рынок Европы, 10% – на рынок США.

Компаниями-лидерами глобального рынка по итогам первого полугодия стали:

  • американская компания Tesla — 15% доля рынка;
  • немецкая VW Group — 13%;
  • китайский SGMW — 11%;
  • немецкая BMW Group — 6%;
  • транснациональная компания Stellantis — 6%.

Государство популяризирует электромобили

Только 12 августа президент Владимир Зеленский подписал закон, который избавляет от налога на добавленную стоимость (НДС) ввоз электромобилей в Украину до 31 декабря 2025 года. Кроме того, в перечень транспортных средств, на которые распространяется эта льгота, добавляются электробусы, электрогрузовики, электроспецтехника.

Реклама

Законы также предусматривают, что при госзакупках транспортных средств доля авто с электрическими двигателями должна составить не ниже 50% до 2030 года. До 1 января 2029 года временно будут освобождены от уплаты ввозной пошлины комплектующие изделия, а также оборудование, которое нужно для производства электрических транспортных средств.

Глобальный прогноз

Уже к 2040 году две трети всех продаваемых автомобилей в мире будут составлять электрокары, подсчитали аналитики BloombergNEF. По их мнению, в ближайшие 20 лет продажи электромобилей вырастут в 22 раза – с 3 млн в 2020 году до 66 млн в 2040-м. Сильнее всего популярность "зеленых" авто вырастет в Европе и Китае.

Развитие рынка электромобилей ускоряется благодаря:

  • улучшению характеристик аккумуляторов;
  • снижению стоимости аккумуляторов;
  • увеличению количества пунктов зарядки:
  • государственной политике, которая стимулирует отказ от авто с ДВС.

Ранее мы сообщали, что все автобусы в украинских городах станут электрическими.

Также напомним, что АвтоКрАЗ начнет выпускать электромобили. Грузовые машины и автобусы.

Реклама

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Деньги
Показать еще
Green Energy
Больше новостей
Главное про Деньги
Тарифы на газ
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
Опрос
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Крипта
Что нового с биткоином
Читать
Опрос
Опрос
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять