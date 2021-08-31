Мировые продажи электромобилей взлетели вдвое: что покупают кроме Tesla

Почти половина проданных авто пришлась на рынок Китая

Лидером глобального рынка по итогам первого полугодия стала Tesla (на фото глава компании Илон Маск) — 15% доли рынка. Коллаж: "Сегодня"

Продажи электромобилей в мире в первом полугодии этого года, по сравнению c прошлым годом, выросли на 160% – до 2,6 млн штук.

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Об этом говорится в исследовании международной аналитической компании Canalys.

Отмечается, что 47% проданных электрокаров пришлось на рынок Китая, 40% – на рынок Европы, 10% – на рынок США.

Компаниями-лидерами глобального рынка по итогам первого полугодия стали:

американская компания Tesla — 15% доля рынка;

немецкая VW Group — 13%;

китайский SGMW — 11%;

немецкая BMW Group — 6%;

транснациональная компания Stellantis — 6%.

Государство популяризирует электромобили

Только 12 августа президент Владимир Зеленский подписал закон, который избавляет от налога на добавленную стоимость (НДС) ввоз электромобилей в Украину до 31 декабря 2025 года. Кроме того, в перечень транспортных средств, на которые распространяется эта льгота, добавляются электробусы, электрогрузовики, электроспецтехника.

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Законы также предусматривают, что при госзакупках транспортных средств доля авто с электрическими двигателями должна составить не ниже 50% до 2030 года. До 1 января 2029 года временно будут освобождены от уплаты ввозной пошлины комплектующие изделия, а также оборудование, которое нужно для производства электрических транспортных средств.

Глобальный прогноз

Уже к 2040 году две трети всех продаваемых автомобилей в мире будут составлять электрокары, подсчитали аналитики BloombergNEF. По их мнению, в ближайшие 20 лет продажи электромобилей вырастут в 22 раза – с 3 млн в 2020 году до 66 млн в 2040-м. Сильнее всего популярность "зеленых" авто вырастет в Европе и Китае.

Развитие рынка электромобилей ускоряется благодаря:

улучшению характеристик аккумуляторов;

снижению стоимости аккумуляторов;

увеличению количества пунктов зарядки:

государственной политике, которая стимулирует отказ от авто с ДВС.

Ранее мы сообщали, что все автобусы в украинских городах станут электрическими.

Также напомним, что АвтоКрАЗ начнет выпускать электромобили. Грузовые машины и автобусы.

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О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: