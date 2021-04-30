Цены на продукты продолжают расти как в мире, так и в Украине. С начала года заметно подорожал борщнабор, подсолнечное масло, куриные яйца. Коррективы вносят: и поздняя весна – она сдвигает сроки выращивания ранних культур, и локдаун – из-за него оказались разорванными цепочки поставок по импорту. Как это все может повлиять на цены к лету, разбирался сайт "Сегодня".

Читайте также: Карта. Где в Украине самые дешевые и дорогие продукты на Пасху

Почему растут цены

Эксперты назвали три основных причины роста цен в Украине. Первая – продолжающееся мировое подорожание продуктов, вторая – сезонный фактор – речь идет о ранних овощах, корнеплодах и ягодах. Третья – снижение объема предложения ряда товаров, прежде всего, это мясо и морская рыба.

По информации ФАО – продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, цены на продукты в мире повышаются десятый месяц подряд

"Подорожанию продовольствия способствуют два фактора: страны Латинской Америки сократили предложение агросырья на мировом рынке, а Китай, наоборот, наращивает спрос. К концу года цены на продукцию АПК вырастут еще на 14% процентов", – говорит президент Украинского аналитического центра, Александр Охрименко.

А поскольку Украина является крупным экспортером продовольствия на мировом рынке, то очевидно, что цены внутри страны будут стремиться к мировым.

Что уже подорожало

Сезонный фактор роста цен в Украине усугубился из-за поздней весны. Цены на первые овощи нового урожая пока высокие. Например, кило свежей редиски до сих пор стоит 45-50 гривен, год назад было дешевле на 25-30%.

По словам директора Ассоциации поставщиков торговых сетей, Алексея Дорошенко, сроки поставок ранних овощей и ягод сместились вперед на две-три недели.

"Год назад ранняя клубника из Закарпатья продавалась 10 апреля, в этом году – на две недели позже и цены заоблачные – до 200 грн/кг", – отметил эксперт. – То же касается ранних овощей борщнабора".

Член Экономического дискуссионного клуба, Олег Пендзин ожидает в мае роста цен на борщнабор нового урожая на 70-80%. За кило молодой моркови, свеклы, капусты придется уплатить около 30 грн/кг.

Эксперты пока не дают прогнозов, как изменятся в этом году цены на крупы, сахар, хлеб. Как разъяснил нам Алексей Дорошенко, делать какие-то оценки будет возможно не ранее чем через 3 месяца, когда станут понятными хотя бы приблизительные перспективы на новый урожай.

Куры без грудки и телятина не для всех

Но украинцы уже заметили значительный рост цен на куриные тушки и филе, говядину. По данным Госстатистики, в апреле 2020 года куриная тушка стоила 52 грн/кг, сейчас 63 грн/кг (+21%), если год назад куриное филе продавали по 92 грн/кг, то сейчас по 103 грн/кг (+12%). Говядина (телятина) выросла в цене со 138 до157 грн/кг (+14%), но при этом мякоть подорожала намного больше. Если еще в январе этого года верхнюю часть телячьего бедра без кости можно было купить по 130-140 грн/кг, то сейчас – по 170-180 грн/кг (+30%).

Эксперты едины: рост цен на мясной ассортимент окажется заметным уже в ближайшее время, но коснется отдельных позиций.

По словам директора Ассоциации "Союз птицеводов Украины", Александра Бакуменко, впервые за последние 20 лет в Украине упало производство курятины. Снижение по мясу составило 6%, при уменьшении поголовья на 20%. При этом корма для кур подорожали на 35%. За год куриные ножки подорожали на 70%, а филе – на 12-15%. Поэтому куриный деликатес будет расти в цене и далее.

С Бакуменко согласен и Алексей Дорошенко: "В Европе куриное филе стоит вдвое дороже, чем в Украине. Поэтому нашим поставщикам намного выгоднее разделывать тушки и экспортировать охлажденные грудки в ближнее зарубежье. А в Украине цена на них может подскочить до 130 грн/кг и более".

Еще хуже ситуация с говядиной. Олег Пендзин привел шокирующие цифры: в 1991 году поголовье крупного рогатого скота в Украине было 37 млн голов, сейчас – 1,8 млн голов, в 20 раз меньше.

"Потребление мяса у нас далеко отстает он рекомендованных диетологами норм: средний украинец съедает его всего 53,5 кг в год при норме 92 кг, а средний европеец – 94 кг, – анализирует Олег Пендзин. – Значительно отличается и ассортимент: у европейца в меню 55% говядины, 30% курятины и 15% свинины, у украинца в меню 55% курятины, 30% свинины и 15% говядины. Все дело в стоимости, выбираем мясо по кошельку".

Поэтому Олег Пендзин уверен: говядина продолжит дорожать, не исключено, что первосортное телячье мясо вскоре будет стоить 200 грн/кг.

Из хороших новостей – свинина дорожать к лету вряд ли будет. А сало даже подешевеет на 30-40% или до 60-80 грн/кг. Александр Охрименко напомнил: так бывает ежегодно, ибо в жару спрос на сало резко падает

"Золотая" рыбка

Еще один продукт становится все менее доступным – это морская рыба. По данным Госстатистики, рыба подорожала меньше, чем мясо, в среднем с 78 до 83 грн/кг (6,4%), однако социальные сорта так называемой "дикой" (а не искусственно выращенной) морской рыбы выросли в цене намного больше. Например, сельдь стоит не 45-50 грн/кг, а 65-70 грн/кг (+40%), "рыба пенсионеров" – мойва – не 60-65, а 90-100 грн/кг (+50%). Чуть дешевле тюлька и салака – 50-70 грн/кг, но цена тоже увеличилась почти на треть. Продавцы объясняют: подорожала закупка, а продать такую рыбу с высокой наценкой сложно. Поэтому торговля ее почти не берет, не выгодно.

Морскую норвежскую форель также не везде встретишь, да и цена зашкаливает – до 400 грн/кг. Альтернатива – украинская прудовая форель из Прикарпатья, она более чем вдвое дешевле.

/ Фото: Александр Панченко, Сегодня

В профильном департаменте Минэкономразвития, торговли и сельского хозяйства нам объяснили, что популяция мойвы и других видов рыбы, например, исландской селедки, сильно уменьшилась за последние годы, поэтому министерства сельского хозяйства стран, у берегов которых обитает рыба (Исландия и Норвегия), ввели временные ограничения на ее вылов.

Что касается "дикой" форели, то из-за коронавируса оказались разорванными логистические цепочки поставок. Плюс упал спрос на деликатесную рыбу из-за закрытия кафе и ресторанов в связи с карантином и снижения доходов украинцев. Это привело к локальному дефициту и росту цен.

"Достаточно одному крупному импортеру прекратить поставки красной рыбы, и дефицит образуется мгновенно. Но это не гречка, поэтому информационного шума нет", – подытожил Александр Охрименко.

Так что вывод неутешителен: такая морская рыба, как социальная, так и для гурманов, и дальше будет дорожать, пока цена не "упрется" в покупательную способность населения. Оценочно для сельди это 90 грн/кг, для мойвы – 120 грн/кг.

Но в целом эксперты обещают более чем двукратное замедление инфляции во втором квартале. То есть, за апрель-июнь цены вырастут менее чем на 2%.

Украинцы активно делают покупки перед Первомаем и Пасхой – опасаются подорожания. Что говорят люди по поводу ускорившегося роста цен, а также о том, какой в этом году "индекс Пасхи", смотрите в сюжете

Видео: Сегодня