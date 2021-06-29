Новые цены на газ и бегство бизнеса в тень. Самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

"Нафтогаз" и газсбыты обновили прайсы на газ, а бизнес из-за коронакризиса начал "экономить" на налогах

Цены на газ изменились, бизнес уходит в тень, рабочим стали больше платить. Коллаж: "Сегодня"

Газопоставляющие компании обновили месячные и годовые цены на газ, бизнес прячется в тень, а средняя зарплата за год выросла почти на 30%.

Обновленные тарифы на газ

Цена в месячном тарифе в полтора раза выше, чем в годовом / Фото: Сегодня

"Нафтогаз" и другие газсбыты обновили свои прайсы на газ. В июле фиксированные на год цены по-прежнему будут колебаться от 7,8 и до 13,5 грн за кубометр. В целом большинство компаний установили цены до 9 грн за кубометр. Между тем месячные цены, которые компании предлагают на июль, колеблются от 7,99 до 15,5 грн за кубометр.

Бизнес уходит в тень

/ Фото: Getty Images

Уровень теневой экономики в Украине в 2020 году вырос до 30% ВВП после снижения по итогам 2019 года. Главными причинами ухода экономики в тень профильное министерство называет карантин и коронакризис, которые вынудили бизнес "экономить" на налогах.

Средняя зарплата по Украине выросла

Средняя зарплата в Украине выросла / Фото: Сегодня

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Средняя заработная плата в Украине в мае 2021 года составила 13 499 грн. За последние 12 месяцев – по сравнению с маем 2020 – размер зарплаты увеличился на 28,1%, подсчитали в Госстате.

ТОП-5 регионов с самой высокой средней зарплатой:

Киев – 19 287 грн; Донецкая область – 14 457 грн; Киевская область – 13 850; Запорожская область – 13 472 грн; Днепропетровская область – 13 460.

Новый маршрут "Интерсити"

Фото: Ukrzaliznytsia, Facebook

"Укрзализныця" назначила скоростной поезд категории "Интерсити" 747/748 сообщением Киев – Тернополь. Он начнет курсировать из Киева со 2 июля, а из Тернополя – с 3 июля. Пока что решено, что маршрут запускается до конца августа, но в будущем его могут оставить и на осень-зиму. Отправление из столицы – в 16:41, прибытие в Тернополь в 22:47. Обратно поезд будет отправляться в 4:00 и прибывать в Киев в 10:03.

Повышение пенсий для миллиона украинцев

Украинцам увеличат трудовой стаж для выхода на пенсию. Коллаж: "Сегодня"

С 1 июля выплаты для более чем миллиона пенсионеров вырастут на 100 гривен. Перерасчет сделали для тех получателях, которым не пересчитали пенсии во время мартовской индексации. Кроме того, из-за роста прожиточного минимума повысится ряд надбавок и доплат к пенсиям (шахтерских, детям войны).