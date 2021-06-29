Бизнес в Украине сбегает в тень – в чем причина

Уровень нелегальной деятельности в стране вырос за год, хотя до этого показывал тенденцию к снижению

Уровень теневой экономики в Украине в 2020 году вырос до 30% ВВП после снижения по итогам 2019 года. Среди причин все большего ухода экономики в тень – карантин и коронакризис, которые вынудили бизнес "экономить" на налогах.

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Такие данные обнародовало Министерство развития экономики.

"Усложнение условий экономической деятельности вследствие введения противоэпидемических мероприятий в Украине и мире вызвали естественное желание субъектов хозяйствования уменьшить риски потери лимитированных ресурсов (на фоне существенного роста убытков в экономике из-за временных, но непрогнозируемых ограничений деловой активности), что и привело к росту тенизации экономики", - объяснили в министерстве.

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Теневая экономика – экономическая деятельность, которая проходит мимо государственного контроля и учета (нет регистрации, не платятся налоги и т.д.)

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Напомним, на фоне роста теневого сегмента экономики власть уже подготовила новые проверки для бизнеса. С 1 июля Государственная налоговая служба и Гоструда начну проверки среди работодателей, которые имеют высокий риск использования не оформленных сотрудников.

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