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Пенсии с 1 июля повысят для миллиона украинцев

29 июня 2021 15:01

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Министр Лазебная выступила против выборочной индексации и объяснила, о каких категориях населения идет речь

/ Фото: Сегодня

После перерасчета пенсий с 1 июля выплаты для более чем миллиона пенсионеров вырастут на 100 гривен. Речь идет о тех получателях, которым не пересчитали пенсии во время мартовской индексации. Кроме того, из-за роста прожиточного минимума повысится ряд надбавок и доплат к пенсиям (шахтерских, детям войны).

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Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная в интервью "Радио Свобода".

"С 1 июля для более чем миллиона человек будем индексировать по 100 гривен. Это та категория людей, которая не попала в индексацию. В 2017 году было принято пенсионное законодательство и некоторые категории людей были изъяты из индексации. Индексация стала выборочной. Мы не могли это так оставить. Потому что цены растут, жилищно-коммунальные тарифы растут... Как не индексировать пенсии? Пенсия – это тоже доход. Она должна не обесцениваться. И это, кстати, также норма Конституции, которую мы должны выполнять. Поэтому сейчас еще 1 млн добавим по 100 гривен. Это будет ежемесячная доплата к пенсии", – объяснила Лазебная.

Напомним, при этом введение доплат для пенсионеров старше 75 лет перенесли с июля на сентябрь. Украинцы старше 75 лет должны были получить выплаты на 400 гривен больше, но летом на это не хватило бюджетных средств.

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Кроме того, украинцев предупредили об увеличении трудового стажа. Требования ужесточаются постепенно, и к 2028 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 35 лет стажа.

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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