Новая украинская авиакомпания Air Ocean: куда полетит и сколько будут стоить билеты

Самолеты будут базироваться в аэропорту "Киев" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Новая украинская авиакомпания Air Ocean Airlines уже в конце ноября 2021 года начнет коммерческие перевозки пассажиров.

Об этом рассказал исполнительный директор Air Ocean Airlines Вячеслав Герига, передает avianews.com.

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В самолетах будет два класса обслуживания: эконом и премиум-эконом.

Сейчас у компании уже есть разрешения на такие маршруты:

Киев-Амман;

Черновцы-Стамбул;

Черновцы-Киев;

Киев-Львов;

Запорожье-Киев;

Львов-Харьков;

Львов-Днепр.

Средняя цена билетов будет около 1500 грн (в одну сторону). Ожидается, что авиакомпания в первую очередь будет осуществлять внутренние рейсы. Базовым аэропортом станет "Киев" (Жуляны), однако самолеты смогут базироваться и в других регионах.

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Что известно об авиакомпании Air Ocean Airlines

Авиакомпания была основана в сентябре 2020 года. Первый рейс регионального реактивного самолета Ан-148 состоялся 30 октября 2021 года. Перелет был совершен по маршруту Киев-Николаев.

Пока во флоте есть два самолета Ан-148. До конца текущего года ожидается еще один самолет. Еще три самолета должны появиться в течение первого-второго квартала 2022 года. Всего хотят эксплуатировать до 10 таких самолетов.

Соглашение об открытом небе с ЕС

Украина и Европейский Союз 12 октября подписали соглашение об "открытом небе". После подписания соглашения в Украине должны появиться новые лоукостер-авиалинии, а также повыситься уровень развития туризма страны.

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Также соглашение сможет облегчить открытие новых маршрутов между украинскими и европейскими городами, а цены на билеты должны стать меньше.

Ранее мы писали, что из-за новых карантинных ограничениях авиакомпания МАУ вводит дополнительные требования для пассажиров внутренних рейсов.