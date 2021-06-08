Новая страница в экономической истории. Шмыгаль объявил о создании Национальной биржи

Украина стремится к формированию полноценного фондового рынка. Премьер-министр уверен, что это поможет и бизнесу, и простым гражданам

Шмыгаль анонсировал открытие украинской Национальной биржи / Фото: Кабинет министров Украины, REUTERS/Amanda Perobelli

В Украине в течение трех лет появится Национальная биржа торговли капиталом и товарами (NEXT). Это предусматривает меморандум, который правительство подписало с Американской торговой палатой и USAID. Документ стал важным шагом к созданию фондового рынка, которое предусматривает экономическая стратегия Украины до 2030 года.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что меморандум является "новой страницей в экономической истории" Украины.

Национальная биржа станет центром рынка капитала и товарных рынков Украины, уверен Шмыгаль.

"Делаем важный шаг к созданию в Украине фондового рынка... Украинцы получат новые возможности в виде финансовых инструментов для сбережения и инвестирования. Бизнес получит долгосрочный и более дешевый ресурс для развития собственных предприятий. Государство получит увеличение инвестиций, новые рабочие места, экономическое развитие", – добавил Шмыгаль.

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Напомним, Национальную экономическую стратегию до 2030 года разрабатывают на основе итогов "аудита государства". Стратегия станет фундаментальной дорожной картой, которая приведет к серьезным изменениям в Украине, уверяют в правительстве.

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