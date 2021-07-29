"Новая почта" впервые отправила посылку с помощью беспилотного самолета (фото, видео)

Благодаря беспилотнику посылки смогут отправлять чаще и доставлять их быстрее

"Новая почта" протестовала доставку посылки беспилотником. Коллаж: "Сегодня" / Фото: Новая почта

"Новая почта" совершила тестовую отправку посылки с помощью беспилотного самолета Discovery (украинской компании "Аеродрон").

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Тестовая посылка поднялась на высоту 300 метров в 7:00 с аэродрома "Чайка" (Киевская обл.), а на аэродром "Коротич" (Харьковская обл.) прибыла в 12:00. Расстояние в 480 км с отправлением БПЛА пролетел впервые в мире.

В "Новой почте" отметили, что хотят сократить время полета до трех часов и масштабировать доставку беспилотниками, сделав ее доступной для большинства клиентов.

Тестовую отправку совершил беспилотный самолет Discovery . Коллаж: "Сегодня" Реклама

"Для посылок такой тип транспортировки абсолютно безопасен. В небе БПЛА ведет себя, как настоящий самолет, и умеет распознавать любые препятствия на своем пути", – рассказали в компании.

К слову, следующий тестовый полет запланирован во Львов и состоится в августе. Компания планирует запустить такую услугу уже в 2022 году.

Также мы писали о том, что "Новая почта" начала сотрудничество с американской торговой онлайн-платформой Western Bid для легкого выхода на международные платформы украинских предпринимателей.

Напомним, в мае-2021 "Новая почта" упростила отправление международных посылок. Теперь это можно сделать в любом отделении оператора без оформления онлайн-заявки на сайте.