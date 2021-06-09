"Новая почта" упростила украинским бизнесменам выход на Amazon и eBay: как это работает

Украинские бизнесмены получат упрощенный доступ на Amazon и eBay Фото: REUTERS/Lee Smith и REUTERS/Beck Diefenbach

"Новая почта", которая на днях разрешила управлять доставкой посылок онлайн, начинает сотрудничество с американской торговой онлайн-платформой Western Bid для легкого выхода на международные платформы украинских предпринимателей.

Об этом сообщает пресс-служба отечественного оператора.

Предприниматели, которые продают свои товары на международных торгових площадках, получат выгодные тарифы на доставку более чем в 200 стран мира.

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Сотрудничество Western Bid поможет украинским предпринимателям глобализовать свой бизнес и выйти на зарубежные маркетплейсы – Amazon, eBay, Etsy и другие.

Чтобы воспользоваться доставкой "Новой почты Глобал", нужно:

в кабинете Western Bid выбрать доставку "Новой почтой Глобал";

получить номер экспресс-накладной;

в любом отделении "Новой почты" отдать посылку оператору и назвать номер накладной.

После этого отправления будут поступать на центральную сортировочную станцию "Новой почты Глобал" в Киеве, а оттуда – доставляться по всему миру.

Напомним, в мае-2021 "Новая почта" упростила отправление международных посылок. Теперь это можно сделать в любом отделении оператора без оформления онлайн-заявки на сайте.