"Новая почта" признала ошибку, но не космический штраф. Что было в пресловутой посылке

В компании раскрыли ранее неизвестные детали скандала со штрафом в 325 миллионов гривен

"Новая почта" считает размер штрафа неприемлемым / Фото: Pixabay, rau.ua

Частный почтовый оператор "Новая почта", которому выписали штраф в 325 млн гривен за посылку ценой 500 гривен, признал повреждение посылки, но категорически не согласен с "космической суммой" наказания. В компании уточнили, что в отправлении, из-за которого и начались проверки в Харьковской области, находился аквариум. Посылка, действительно, была повреждена, а процесс рассмотрения жалобы клиента затянулся.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Поводом стала жалоба клиента о поврежденной посылку, а именно – аквариуме... Мы должны осознавать, что ответственность за существование нашей компании лежит на каждом из нас. Потому что причина проверки – это повреждение посылки и затягивание процесса рассмотрения претензии клиента", – отметили в компании.

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Тем не менее, в "Новой почте" уверяют, что проверка была проведена с нарушениями закона, акт о штрафе также был составлен с нарушениями, а сумма штрафа – непропорциональна провинности.

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"Наложение штрафов такого размера может привести к тому, что компания остановит свою деятельность", - добавили в компании.

Напомним, Госпродпотребслужба и Министерство экономики уже сообщали, что штраф для "Новой почты" нарушает принцип пропорциональности нарушения и наказания. Глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая заверила, что гигантского штрафа для "Новой почты" не будет, и признала, что виновниками произошедшего, скорее всего, стали местные исполнители.

История вопроса:

В марте сотрудники Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области провели проверку нескольких отделений "Новой почты". Поводом стало обращение клиента почты о повреждении посылки стоимостью 500 грн.

В июле по результатам этих проверок на компанию наложили штраф в размере 325 млн гривен – это максимально возможная санкция.

"Новая почта" сразу решила подать в суд на Госпродпотребслужбу, заявив, что чиновники наложили штраф неадекватного размера. Кроме того, компания обратилась к омбудсмену и в международные правозащитные организации.

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