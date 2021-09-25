Впереди Черная пятница: "Новая почта" расширяет штат

"Новая почта" дополнительно набирает 2500 сотрудников / Фото: Коллаж: Сегодня

"Новая почта" хочет набрать еще 2500 сотрудников на должности курьеров, грузчиков на сортировочные терминалы, операторов отделений по всей Украине. Причина такого решения – подготовка к высокому сезону (в это время увеличиваются объемы поставок).

Об этом пишет пресс-служба "Новой почты".

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HRD "Новой почты" Нина Масюк сказала, что все сотрудники будут оформлены в штат и останутся работать на постоянной основе.

Высокий сезон для "Новой почты" начинается уже в октябре. Обычно он продолжается до Нового года.

В этот период года люди совершают большое количество покупок из разных интернет-магазинов.

Объемы поставок поднимаются на 30-50% (если сравнивать с летним временем).

Причина большого объема поставок – время акционных предложений Черной пятницы, закупка подарков для близких и родных к новогодне-рождественским праздникам.

"НоваПей" сможет работать без посредников с платежными системами

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"НоваПей" – небанковское финансовое учреждение. Благодаря ему клиенты компании могут осуществлять денежные переводы и операции с электронными деньгами. Платежная система "НоваПей" первой среди частных небанковских финансовых учреждений стала участником международных платежных систем Visa и MasterCard.

Теперь компания "НоваПей" сможет работать без посредников с платежными системами.

"Став участником МПС Visa и MasterCard, "НоваПей" может теперь проводить прямые расчеты, более эффективно строить технологии обработки операций, расширить функционал мобильного приложения и онлайн-кабинета "Новой почты" для наших клиентов", – комментирует гендиректор "НоваПей" Андрей Кривошапко.

"Новая почта" намерена увеличить количество своих почтоматов

"Новая почта" до конца 2021 года намерена увеличить количество своих почтоматов в 2,4 раза – с 7045 до 17 тыс. единиц.

На сегодняшний день сеть насчитывает 7045 почтоматов в 279 населенных пунктах Украины.

Напомним, что в начале августа 2021 года "Новая почта" объявила о сотрудничестве с международной платежной системой Western Union. Клиенты украинской компании теперь смогут отправлять и получать денежные переводы, которые доступны только в гривне, в отделениях НП.

Кроме того, компания начала доставлять товары из онлайн-магазинов Турции – третьего в мире экспортера одежды. Посылка будет в пути от 8 рабочих дней.