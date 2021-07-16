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"Новая почта" добилась своего – гигантский штраф за посылку в 500 гривен отменили

16 июля, 13:00

Ксения Капустинская

Еще одним последствием скандала стала подготовка изменений в законодательство. Также в Госпродпотребслужбе дали рекомендацию "Новой почте"

Штраф для "Новой почты" заметили в Минэкономики / Фото: Новая почта

В Госпродпотребслужбе завершилось расследование о наложении на "Новую почту" штрафа размером 325 млн гривен. Официальное решение – этот штраф отменяется. Причины:

Об этом сообщила глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая. По ее словам, ведомство уже сделало "серьезные выводы" и даже планирует добиваться изменения законов в этой сфере.

"Фактически штраф не просто отменили. Сделаны серьезные выводы, которые будут положены в основу новых законодательных норм. Мы хотим сделать невозможным вынесение отдельными чиновниками неадекватных штрафов по своему усмотрению... Инспектор – это не царь и Бог, который может по собственному желанию из-за неадекватных санкций остановить работу бизнеса", - заявила Магалецкая.

По ее словам, действия районного инспектора в случае с "Новой почтой" породили "эффект бабочки" и вышли на государственный уровень.

Также Магалецкая отметила, что "Новая почта" тоже сделала выводы и запустила кампанию по сбору отзывов и жалоб клиентов.

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"Со своей стороны выхожу с предложением сотрудничества. Предлагаю "Новой почте" установить в своем приложении "кнопку", которая предоставила бы возможность потребителю сразу, на месте, пожаловаться на нарушение его прав", - добавила чиновница.

История вопроса:

Также сообщалось, что "Новая почта" уничтожила посылку за 2800 долларов. В компании уверяют, что уже подготовили компенсацию для клиента.

О чем еще говорят в Украине и мире 16 июля, узнавайте из выпуска новостей "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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