Ни молока, ни сока: почему в российских супермаркетах опустели полки
21 марта, 11:31
Теперь к списку дефицитных сахара и гречки добавились и другие не менее популярные продукты
В России пустые полки в магазинах / Фото: Ведомости, Коллаж: Сегодня
В России поставки сока и молока срываются из-за нехватки тары для хранения продукции. Участники рынка фиксируют дефицит тетрапака (упаковка, состоящая из нескольких слоев картона, полиэтилена и фольги) и картона.
С поставкой гибкой упаковки пока проблем нет, но если иностранные собственники производств в России остановят заводы, могут возникнуть проблемы и с ними, считает исполнительный директор Национальной конфедерации упаковщиков Александр Бойко.