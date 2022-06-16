Ни денег, ни топлива: как польская компания "кинула" украинцев на 40 тыс. евро

Дело уже передали в прокуратуру / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Польская компания из Познани фактически обманула украинский фонд под названием "Украинский род", заказывавший горючее для армии и гуманитарных организаций, на сумму почти 40 тыс. евро. О мошенничестве уже сообщили в прокуратуру.

Об этом информирует RMF FM.

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Так, предварительно фонд заказал у польской фирмы из Познани 10 партий горючего. Польская компания требовала оплаты "заранее" полную сумму всего заказа, но украинцы договорились сначала заплатить за одну отправку, а затем за оставшуюся, если будет все хорошо.

В договоре указано, что горючее должны доставить за 5 дней. Однако прошел месяц, а транспорт с ценным грузом до Львова так не доехал. Польская компания объясняла задержку проблемами с автомобилями, а впоследствии и отсутствием документов, но в итоге связь потерялась вообще.

Польское издание не смогло связаться с потенциальным поставщиком ни с помощью телефона, ни с помощью электронной почты. Оказывается, компания имеет только виртуальное место в центре Познани.

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Расследование по этому делу продолжается.

Рынок горючего

Как рассказал директор "Консалтинговой компании А-95" Сергей Куюн в колонке для НВ, рынок горючего понемногу оживляется, ежедневно растет количество поставок, однако не отстает и потребление.

По словам эксперта, импорт автогаза уже превысил ожидания, ситуация с дизтопливом понемногу выходит на прогнозируемый уровень, а вот с бензином все еще недотягивает 20-25%.

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"Я не буду говорить, что проблемы кончились, до этого еще очень далеко. Снабжение растет, но и потребление не стоит на месте. Возвращаются люди, активизируется бизнес. А в августе-сентябре нас ждет сезонный пик потребления", – говорит Куюн.

По мнению эксперта, основные логистические проблемы появляются еще в Европе, поскольку тамошние операторы рынка завышают цену в связи с растущим спросом от Украины. Кроме того, на рынок вышли аферисты, есть трудности с банковским обслуживанием сделок.

"Сегодня" писали, почему в Украине на одну АЗС станет меньше, а также рассказывали, как наша страна наращивает импорт горючего и сколько еще нужно.