Нервозность нарастает: курс доллара на межбанке развернулся

Валютный рынок ждет итогов встречи Джо Байдена и Владимира Путина. Котировки попали в зависимость от новостного фона

Курс доллара начал разворачиваться к росту / Фото: Сегодня, Pixabay

Доллар 16 июня после падения по официальному курсу НБУ вернулся на межбанке к росту и поднялся до 27 грн. Рынок находится в напряжении, ожидая результатов встречи в Женеве президентов США и РФ. В ближайшее время курс вряд ли отойдет от нынешних значений. По крайней мере, пока на ситуацию не повлияет новостной фон.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"Ожидаем колебания курса вблизи отметки 27 грн/долл. Нервозность на рынке нарастает и может отразиться в волатильности и расширении спреда, но объемы торгов будут низкими", – сказал эксперт.

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Он также спрогнозировал, что Национальный банк в четверг, 17 июня, пойдет на умеренное повышение ставки, учитывая высокие темпы инфляции (9,5% годовых в мае).

Напомним, аналитики и ранее не исключали скорого разворота курса доллара. Андрей Гойлов из Roboforex объясняет такие риски провальной внешней торговлей – отрицательное сальдо составляет 1,07 млрд долларов.

А в бюджетной декларации на три года, которую подготовили в Кабмине, говорится о том, что курс доллара до 2024 года не превысит 30 гривен: