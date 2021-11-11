Некоторым украинцам на полторы тысячи гривен повысят пенсии. Когда ждать прибавку

Дефицит Пенсионного фонда в 2022 году достигнет рекордной отметки в 200,6 млрд грн / Фото: Коллаж: Сегодня
Некоторым украинцам на 1590 гривен поднимут пенсии, в то время как минимальную выплату повысят всего на 159 гривен.
Это предусмотрено проектом госбюджета на 2022 год.
Для украинцев минимальная пенсия составляет прожиточный минимум для нетрудоспособных. А максимальная составляет десять прожиточных минимумов. Она повысится с 19 340 до 20 930 грн.
График повышения пенсий:
- в декабре 2021-го – 1934 грн;
- в июле 2022-го – 2027 грн;
- в декабре 2022-го – 2093 грн.
При этом дефицит Пенсионного фонда в 2022-м достигнет рекордной отметки в 200,6 млрд грн. Есть целый ряд причин для этого, главные из них отказ повышать минимальную зарплату до уровня ее реальной отметки, отсутствие внятной политики по детенизации зарплат и сложная ситуация в экономике, в том числе, вызванная срывом вакцинации.
Средняя пенсия по Украине
Средняя пенсия по Украине – от 2001 до 3000 грн. Именно такую сумму получают 38,3% пенсионеров (4,19 млн человек).
- Пенсию меньше 2000 грн получают 15,6% пенсионеров (1,7 млн человек);
- от 3001 до 4000 грн получают 19,4% пенсионеров (2,13 млн человек);
- от 4001 до 5000 грн получают 9,3% пенсионеров (1 млн человек);
- от 5001 до 10 тыс. грн получают 13,5% пенсионеров (1,47 млн человек);
- более 10 тыс. грн получают 3,9% пенсионеров (433,5 тыс. человек).
Ранее мы сообщали, что в Украине с 1 декабря пересчитают размер максимальной пенсии – украинцы получат надбавку в размере 930 гривен.
Напомним, пенсионный возраст женщин, которые выходят на пенсию по возрасту на общих основаниях, сравнялся с пенсионным возрастом мужчин с 1 апреля 2021 года.