Некоторым украинцам на полторы тысячи гривен повысят пенсии. Когда ждать прибавку

Дефицит Пенсионного фонда в 2022 году достигнет рекордной отметки в 200,6 млрд грн / Фото: Коллаж: Сегодня

Некоторым украинцам на 1590 гривен поднимут пенсии, в то время как минимальную выплату повысят всего на 159 гривен.

Это предусмотрено проектом госбюджета на 2022 год.

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Для украинцев минимальная пенсия составляет прожиточный минимум для нетрудоспособных. А максимальная составляет десять прожиточных минимумов. Она повысится с 19 340 до 20 930 грн.

График повышения пенсий:

в декабре 2021-го – 1934 грн;

в июле 2022-го – 2027 грн;

в декабре 2022-го – 2093 грн.

При этом дефицит Пенсионного фонда в 2022-м достигнет рекордной отметки в 200,6 млрд грн. Есть целый ряд причин для этого, главные из них отказ повышать минимальную зарплату до уровня ее реальной отметки, отсутствие внятной политики по детенизации зарплат и сложная ситуация в экономике, в том числе, вызванная срывом вакцинации.

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Средняя пенсия по Украине

Средняя пенсия по Украине – от 2001 до 3000 грн. Именно такую сумму получают 38,3% пенсионеров (4,19 млн человек).

Пенсию меньше 2000 грн получают 15,6% пенсионеров (1,7 млн человек);

от 3001 до 4000 грн получают 19,4% пенсионеров (2,13 млн человек);

от 4001 до 5000 грн получают 9,3% пенсионеров (1 млн человек);

от 5001 до 10 тыс. грн получают 13,5% пенсионеров (1,47 млн человек);

более 10 тыс. грн получают 3,9% пенсионеров (433,5 тыс. человек).

Ранее мы сообщали, что в Украине с 1 декабря пересчитают размер максимальной пенсии – украинцы получат надбавку в размере 930 гривен.

Напомним, пенсионный возраст женщин, которые выходят на пенсию по возрасту на общих основаниях, сравнялся с пенсионным возрастом мужчин с 1 апреля 2021 года.