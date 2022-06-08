Некоторым украинцам могут списать долги по кредитам – кого касаются изменения

В Верховной Раде подготовили изменения в законы для поддержки заемщиков / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Начисление процентов украинцам по договорам о потребительском кредите могут быть прекращены или отменены. Соответствующий законопроект №7437 уже зарегистрировали в парламенте.

Как сообщили на сайте Верховной Рады, проценты не будут начисляться во время военного и чрезвычайного положения и в течение 30 дней после его завершения.

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Речь идет о кредитных средствах, которые клиенты банков получили в Украине, чтобы купить недвижимость или транспортные средства, а это имущество было уничтожено в результате военной агрессии РФ или расположено на временно оккупированной территории.

Изменения в закон об ипотеке

Нововведения предполагают, что за уничтоженное имущество до завершения войны не будут начисляться проценты по основному кредитному договору. Под уничтоженным имуществом подразумевают объекты, которые невозможно восстановить или восстановление требует капремонта или реконструкции.

В то же время банкам и другим финансовым учреждениям будут рекомендовать отнести к телу кредита проценты, уплаченные до вступления в силу изменений законопроекта №7437. Таким образом намерены поддержать украинцев и бизнес, которые купили авто или жилье в кредит и потеряли его во время войны, а кредит обязаны платить и дальше.

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В марте нардепы поддержали изменения в Налоговый кодекс, которыми освободили граждан от юридической ответственности за просрочку займа. Сейчас пытаются не допустить привлечения к ответственности людей, которые не могут выплатить проценты.

Судебные иски

По словам экспертов, ипотека прекращается, если здание разрушено, а ипотекодатель не восстановил его. Но долговые обязательства не исчезают, так что банки часто требуют от людей выполнения условий договора.

Юристка Виктория Лисова подчеркнула, что в начале апреля продолжались судебные иски по поводу уничтоженного во время войны жилья. Некоторые дела дошли до апелляционных инстанций или Верховного Суда.

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Она добавила, что суды часто пытаются разделить выплату кредита и получение компенсации за разрушенное имущество на два отдельных процесса. Таким образом, судебная власть признает, что за уничтоженное имущество нужно выплатить кредит и параллельно решать вопрос получения компенсаций за потерянное.

Ранее "Сегодня" подробно объясняли, как оформить компенсацию за разрушенное жилье, кто ее может получить, а кому могут отказать В то же время в Буче показали контейнеры для переселенцев, потерявших недвижимость во время войны, – их изготавливают из вторсырья.