Некоторым пенсионерам будут выдавать до 5000 гривен выплат – кому и как будут начисляться

В Ивано-Франковске возобновили программу поддержки пенсионеров / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Ивано-Франковске возобновили программу материальной помощи старшим жителям общины ко дню рождения.

Как рассказал городской голова Руслан Марцинкив, пенсионеры смогут получить разовые выплаты – в возрасте от 70 лет по 500 гривен, в возрасте от 90 лет – по 1000.

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Кроме того, предусмотрена денежная поддержка по случаю юбилеев:

75 лет – 1000 грн;

95 лет – 3000 грн;

100 лет – 5000 грн.

Как получить выплаты?

Разовые выплаты пенсионеры получат после написания соответствующего заявления в местных ЦНАПах. Будут финансировать программу из местного бюджета.

По словам мэра Ивано-Франковска, поддержку смогут получить и те люди, у которых был юбилей после 24 февраля – также на основании написанного заявления.

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"Такую помощь уже проводили раньше. Но сейчас эта помощь очень важна! Поэтому восстанавливаем эту программу", – заявил Марцинкив.

Пенсии в условиях войны

Некоторые украинцы могут получать немного большую пенсию, чем у них сейчас. К примеру, если стажа для пересчета выплат не хватает, но человек имеет инвалидность, выгоднее перейти с пенсии по возрасту на пенсию по инвалидности.

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Таким образом, в стаж дополнительно включают период от первого дня пребывания на инвалидности до дня достижения пенсионного возраста. Стаж будет больше, поэтому и выплата также – с 1 марта это почти 2300 гривен.

Ряд пенсионеров в условиях войны столкнулся с невозможностью получения выплат. Речь идет о людях, проживающих на временно оккупированных украинских территориях.

Для них был разработан специальный механизм – деньги будут перечисляться в Сбербанк, а оттуда будут начисляться на карточки или отдаваться на руки. В последнем случае следует прийти в почтовое отделение с паспортом и индивидуальным налоговым номером.

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