Некоторых украинцев могут освободить от оплаты коммуналки – кого коснется

Кому разрешат не платить за коммуналку / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Некоторых украинцев могут официально освободить от платы за коммунальные услуги.

Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Верховной Раде.

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Если его примут, то граждане, потерявшие свое жилье в результате боевых действий или те, у кого оно сильно повреждено и не пригодно для проживания, будут освобождены от оплаты коммуналки.

В некоторых городах, например Харькове, местная власть уже официально освободила людей от этих обязательств, даже тех, у кого жилье уцелело.

"Все счета за коммунальные услуги, которые предоставляет город, а это горячая и холодная вода, отопление, вывоз мусора, содержание придомовой территории и другие, с 24 февраля и до конца войны будут списаны", – ранее объявил мэр города Игорь Терехов.

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Однако жителям пострадавшего от российских оккупантов Харькова все же придется платить за газ и электричество, поскольку эти услуги предоставляют частные компании, а не коммунальные предприятия города.

Можно ли остальным не платить за коммуналку?

Сама по себе война и военное положение не освобождают от платы за коммунальные услуги, однако некоторые послабления все же есть.

Если вы не можете вовремя оплатить счета, то на период действия военного положения, вам не будут начисляться ни штраф, ни пеня, также ни при каких обстоятельствах вас не отключат от предоставления услуги.

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После войны эти обязательства никуда не уйдут и платежки придется погасить.

"Сегодня" также писали, кто из украинцев может получить денежную компенсацию за коммуналку и рассказывали, во сколько эти услуги обойдутся в разных европейских странах.