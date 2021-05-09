Котировки криптовалюты всего за день выросли на 10 процентов. Аналитики уверены: на рынке видеокарт это компенсирует негатив от застопорившегося курса биткоина

Фото: OLGA MALTSEVA/AFP via Getty Images

Криптовалюта Ethereum продолжает бить рекорды: еще недавно она преодолела отметку в 3500 долларов, а теперь подбирается к черте в 4000 долларов. По данным CoinDesk, 9 мая в 12:30 по киевскому времени один коин эфириума стоит 3930 долларов. Рост за сутки – 10,68%, а за неделю – почти 37%.

Аналитики IXBT предупредили, что популярность Ethereum не даст упасть ценам на видеокарты – даже несмотря на то, что стоимость главной криптовалюты, биткоина, застряла в районе 55 000 долларов, а производители тестируют системы защиты от майнинга.

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"С такой стоимостью Ethereum можно и не думать о снижении цен на видеокарты и хоть какой-то стабилизации на рынке. Да, Nvidia перевела старые модели линейки Ampere на новые GPU с аппаратной защитой от майнинга, а в новых GeForce такая защита реализована изначально, но в продаже их пока нет. Даже когда новинки поступят в продажу, ничто не мешает использовать их для добычи, например, Bitcoin – антимайнинговый механизм работает только для Ethereum. А 3D-карты AMD и вовсе не имеют защиты от майнинга: их можно использовать для добычи любых криптовалют. Так что рынок все равно растет, и майнеры продолжат скупать все доступные видеокарты, кроме моделей самого начального уровня", – предупредили эксперты.

Напомним, ранее наши эксперты объясняли, почему перестал расти курс биткоина и что с ним будет дальше.