Не ждали?! Новогодний сюрприз от доллара "под елочку"

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На уходящей неделе курс наличного доллара вел себя странно: день он шел вверх, день – вниз, затем снова на столько же вверх и снова на столько же вниз…

В чем причина таких необычных колебаний курса, а также чего ждать от доллара в короткую предновогоднюю неделю, рассказали эксперты "Сегодня".

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Это член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

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Что произошло с курсом за неделю

В понедельник наличный доллар крепчал: курс вырос по сравнению с выходными на 4 копейки. Затем на два дня тренд сменился на нисходящий, курс упал на те же 4 копейки. В четверг снова "плюс четыре", в пятницу – "минус четыре". Итого на длинные выходные в связи с католическим Рождествем наличный курс установился 27,31 грн/доллар в продаже и 27,11 грн/доллар в покупке. Спрэд (разница между курсами покупки и продажи) сохранился на уровне 20 коп.

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Максимальный курс, по которому можно было сдать наличный доллар – 27,18 грн (на 1 коп. дешевле, чем неделю назад), минимальный курс, по которому можно купить наличный доллар – 27,19 грн (на 1 коп. дешевле, чем неделю назад). Отметим, что такой высокий курс покупки наблюдается в пунктах обмена и банках, работающих на приобретение валюты. Заявленный низкий курс продажи там, как правило, виртуальный, по такой цене в наличии долларов нет. Реальный курс продажи в банках начинается с 27,30 грн/доллар, при этом курс покупки не выше 27,10.

Нацбанк всю неделю "играл" курсом вверх-вниз, но незначительно, в пределах пяти копеек, демонстрируя: гривня стабильна и ей ничто не угрожает, никакого обвала курса до 28 грн/доллар не будет, избыточный спрос на валюту будет удовлетворен из резервов.

Итого на пятницу, 24 декабря, и на выходные официальный курс установлен 27,27 грн/доллар (+5 коп.). На вторник, 28 декабря, регулятор чуть укрепил гривню, установив официальный курс 27,23 грн/доллар.

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Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят, что сейчас на курс действуют разнонаправленные факторы, которые уравновешивают друг друга. Поэтому напряжение чувствуется, но заметных скачков курса нет, лишь незначительные колебания.

"Озабоченность деловых кругов нагнетанием со стороны РФ напряженности вокруг Украины толкает курс доллара вверх, приостановка деловой активности его стабилизирует, а удачный аукцион Минфина реализовавшего ценных бумаг почти на 20,5 млрд грн и рост предложения валюты перед праздниками со стороны населения, прежде всего трудовых мигрантов, приехавших домой в отпуска, его снижают", – разъяснил Олег Пендзин.

Перед католическими рождественскими праздниками, которые популярны в большинстве стран Европы, деловая деятельность постепенно спадала, отметил Андрей Шевчишин.

"Почти свернули активность нерезиденты, которые держат гривню фактически в заложниках возможного оттока капитала. Но это пока сдерживает ослабление гривни", – говорит эксперт.

Александр Охрименко упомянул, что пассивность резидентов на валютном рынке была компенсирована активностью украинских энерготрейдеров, которые в связи с наступлением холодов, увеличили закупки угля и газа. Рост спроса на валюту с их стороны сдержал более заметное укрепление гривни.

На наличном рынке активность, наоборот, нарастает.

"Согласно статданных, с начала декабря население Украины продало наличной валюты на 100 млн долларов больше, чем купило. Это выступает сильным аргументом того, что предложения валюты на рынке становится больше и до середины января обратной динамики ждать не приходится", – отметил Максим Орыщак.

Чего ожидать на следующей неделе

Эксперты не прогнозируют заметных колебаний на безналичном рынке благодаря жесткой позиции Нацбанка, направленной на стабилизацию курса перед Новым годом за счет резервов.

По мнению Андрея Шевчишина, ввиду снижения деловой активности в ближайшую неделю гривня останется в диапазоне 27,2-27,3 грн/доллар.

"Но если будут возмещения НДС и бюджетные выплаты, гривня покажет более весомое ослабление, – анализирует Андрей Шевчишин. – До 30 декабря – последняя дата налоговых выплат, поэтому могут появиться запоздавшие экспортеры с продажами валюты, но не думаю, что этот факт поменяет общие настроения. Рынок продолжает целиться на отметку 27,5 грн/доллар. Ориентиры на 2022 год – свыше 28,5 грн".

На наличном рынке ситуация может оказаться более интересной, так как в период длительных праздников и коротких рабочих недель традиционно бывает избыток предложения валюты.

"Долларовый "кэш" перед Новым годом будет достаточно дорогим для тех, кто захочет его купить и весьма дешевым для тех, кто хочет его продать, – говорит Александр Охрименко. – Особенно это окажется заметным в западных регионах, куда на праздники традиционно съезжаются многочисленные трудовые мигранты. Они массово меняют валюту, на чем станут наживаться прежде всего торговцы в обменниках, ведь много банков на выходные будут закрыты. Спрэд начнет расползаться с 20 до 30 копеек, а то и до 40. То есть, купить доллар можно будет по 27,30, а сдать по 26,90".

Максим Орыщак тоже видит увеличение спрэда, но уверен, что и курс продажи наличной валюты опустится из-за избытка предложения.

"С 27 декабря по 2 января сильных валютных колебаний не ждем, средний диапазон курса продажи доллара будет в рамках 26,90 – 27,2 грн, – прогнозирует Максим Орыщак. – Предновогодний период сулит стабильность из-за сезонных факторов, и низкого информационного фона. Когда люди задействуют накопления для того, чтоб отметить праздники, курс доллара не растет".

Именно по этой причине Олег Пендзин ожидает заметного удешевления наличного доллара. Не исключено, что курс опустится до 27 грн/доллар в продаже. Очевидно, что в покупке из-за избытка предложения он будет намного дешевле. Такой вот сюрприз от доллара "под елочку".

Продавать или покупать валюту

Эксперты уверены: перед Новым годом наступает хорошее время для инвестирования в дешевеющую валюту.

"Это короткое затишье и снижение, в январе ждем заметного роста курса выше 28 грн/доллар", – уточнил Андрей Шевчишин.

С ним согласен и Максим Орыщак, по словам которого избыток предложения снизит наличный курс доллара, чем могут воспользоваться покупатели.

Нынешние предновогодние прогнозы экспертов интересно сопоставить с прогнозом еще одного известного финаналитика, который почти 100 дней назад дал свое видение ситуации с курсом доллара в конце 2021 года. Подробнее смотрите в сюжете.