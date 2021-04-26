Территориальные общины не стали доплачивать педагогам, которые учили детей в условиях карантина

Несмотря на то, что педагогам повысили зарплату на 20%, на конец I квартала 2021 на счетах местных бюджетов осталось около 6 млрд грн субвенции, которую из государственного бюджета направляли местным бюджетам на зарплату педагогических работников учреждений общего среднего образования.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов со ссылкой на данные Государственной казначейской службы Украины.

Остатки образовались в таких местных бюджетах:

в 24 областных бюджетах – 1555 млн грн;

в 9 районных бюджетах – 17 млн грн;

в 1424 бюджетах ОТГ – 4320 млн грн;

в бюджете г. Киева – 97 млн гривен.

В то же время в 166 местных бюджетах остатки средств образовательной субвенции отсутствуют.

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Заместитель министра финансов Роман Ермолычев заявил, что эти средства могут быть направлены на материальное стимулирование тех педагогических работников учреждений общего среднего образования, которые обеспечивают качественное образование детей в условиях дистанционного обучения, ведь это требует значительных усилий как в части подготовки, так и проведения уроков.

"В любом случае следует детально анализировать ситуацию, которая сложилась в каждой громаде. Минфин отмечает, чтобы средства образовательной субвенции в первую очередь работали на обеспечение качественного и доступного образования для каждого ученика", – добавил чиновник.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко рассказывал сайту "Сегодня", что в 2021-мзарплаты учителей выросли на 20%. Но на те же 20% выросла и минимальная зарплата – с 5 до 6 тыс. грн. То есть повышение касалось всех бюджетников, но на самом деле у педагогов зарплаты выросли значительно. В целом оно составляет 25,5%.

Также говорилось, что министр образования Серий Шкарлет заверил, что зарплаты педагогов будут расти, ведь в госбюджете-2021 на сферу образования предусмотрено 173,8 млрд грн, что на 34 млрд больше, чем в прошлом году.

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