За счет чего растут зарплаты врачей и учителей в Украине: объяснение Минфина

Оклады повысились у всех бюджетников, но у этих категорий – сильнее

Зарплаты учителей и медиков в 2021 году, как заявлялось, выросли на 20%. Но на те же 20% выросла и минимальная зарплата – с 5 до 6 тыс. грн. То есть повышение коснулось всех бюджетников, но все же на самом деле у медиков и педагогов зарплаты выросли значительней. В целом оно составляет 30% и 25% соответственно.

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За счет чего это произошло, рассказал министр финансов Сергей Марченко в эксклюзивном интервью сайту "Сегодня":

"Вся тарифная сетка рассчитывается от минимальной зарплаты. Ее рост приводит к повышению выплат по первому тарифному разряду и в процентном соотношении – по другим. Таким образом, повышаются зарплаты во всей системе. При этом у медиков и педагогов более высокий темп роста – за счет доплат. Медикам, к примеру, предусмотрены доплаты в связи с COVID-19. У них прирост – около 30%. А у педагогов зарплаты в текущем году вырастут в среднем на 25,5%. В этом году образовательная субвенция увеличилась на 19 млрд гривен. Таким образом, увеличились доходы около 400 тысяч учителей", – сказал Марченко.

Читайте полный текст 2-й части интервью с Сергеем Марченко – Как будут расти зарплаты, можно ли в 2021-м получить дешевый кредит, кого заставят вернуть субсидии.

Напомним, средняя зарплата в Украине снизилась в начала 2021 года до 12 337 грн. Падение по сравнению с декабрем составило 13%. Причиной традиционно стали сезонные факторы – в декабре на показатель влияют выплаты годовых премий, "13-х зарплат" и т.д.

О том, в каких областях сейчас платять больше всего, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

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Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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