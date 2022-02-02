Не спешите выбрасывать! За какую украинскую монету можно получить 12 тыс. грн.

За монету просят 12 тыс грн / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В продаже в Украине появилась монета номиналом в 10 копеек, изготовленной из латуни. Датируется она 1992 годом, а стоит 12 тысяч гривен.

Об этом сообщают на профильном сайте Violity.

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Владелец выставленного лота отмечает, что монета находится в отличном состоянии, дефектов нет никаких.

"10 копеек 1992 года. Луганский чекан английскими штемпелями", — говорится в описании товара.

Продавец оценил монету в 420 долл. (примерно 12 тыс. грн).

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Монета номиналом 10 копеек / Фото: Violity.com

10 копеек / Фото: Violity.com

Советская монета за сумасшедшие деньги

Часто украинцы могут найти у себя дома советские монеты, которым уже больше 30 лет. На аукционах их можно продать за немалые деньги.

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Например, три копейки 1986 года продавали за 80 тысяч гривен.

А три копейки 1937 года с плоской звездой, что нетипично для таких монет, продавали за 280 тысяч гривен.

Напомним, что на аукционах предлагают и редкие купюры, некоторые из них в обороте, но из-за особенностей стоят намного дороже своего номинала. За них продавцы просят несколько десятков тысяч гривен.

Раньше мы тоже писали, за какие монеты можно получить столько, что на авто хватит.