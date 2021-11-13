Не хватает угля. В Украине не работает большинство энергоблоков государственных ТЭС

Как работают государственные ТЭС / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине по состоянию на утро 13 ноября не работают 60% мощностей государственных ТЭС компании "Центрэнерго". Это связано с нехваткой угля.

Об этом свидетельствуют данные диспетчера "Укрэнерго".

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По данным компании, из-за отсутвия угля не работают 14 энергоблоков. Еще шесть – на разных стадиях ремонта оборудования. Нагрузку несут всего 3 блока из 23 государственных ТЭС. Это только 10% их мощности.

На каждой из трех государственных ТЭС работает по одному энергоблоку.

В то же время на частных ТЭС из-за отсутствия угля не работают всего 4 энергоблока, половина из них на Луганской ТЭС. Ее перевели на экономный режим из-за блокады поставок угля со стороны России. Отметим, что единственный маршрут поставки угля на эту ТЭС проходит по территории РФ.

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Проблемы украинской энергетики

Украинская энергетика сегодня столкнулась с рядом различных проблем, например, вопросом импорта электроэнергии из России и Беларуси, подорожанием любых энергоносителей и, в конце концов – влиянием на экологию.

На данный момент дефицит угля на украинских складах составляет около 2 млн тонн, а более 8 ГВт мощности недоступно в системе из-за ее аварийности и отсутствия топлива.

К краху финансовой системы энергорынка привели несколько факторов. На некоторые, например, беспрецедентный рост цен на газ, повлиять невозможно, а вот хроническое недофинансирование и финансовый дисбаланс, по мнению гендиректора компании ДТЭК Максима Тимченко, это "заслуга" государства и регулятора.

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Проблема заключается и в том, что государство продает энергоресурсы ниже себестоимости генерации энергии.