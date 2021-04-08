НБУ в три раза сократил валютные интервенции: что произошло

За три месяца 2020 года регулятор почти 30 раз выходил на валютный рынок

В последние два месяца валютный рынок в Украине показывает большую способность к самосбалансированию, поэтому Нацбанку не пришлось прибегать к частым валютным интервенциям.

Об этом замглавы Национального банка Украины Юрий Гелетий заявил в интервью ZN.ua.

По его словам, если сравнить количество интервенций, с которыми регулятор выходил с начала 2021 года, с их частотой за соответствующие периоды прошлых лет, то интервенции существенно сократились.

"В прошлом году, если я не ошибаюсь, выходили на валютный рынок 29 раз за три месяца, а в этом году – около десяти раз", – заметил Гелетий.

Он объяснил, почему уменьшилась потребность в интервенциях.

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"Мы видим, что рынок ... стал более сбалансированным, меньше наблюдается существенных курсовых колебаний. Наш приоритет остается неизменным – поддержка режима плавающего курсообразования. То есть не устанавливаем никаких курсовых ориентиров, на которые население или бизнес могли бы ориентироваться. Каким будет курс, решает рынок. При этом мы таргетируем инфляцию", – подчеркнул замглавы Нацбанка.

Он добавил, что украинцы уже привыкли, что курс может колебаться в обе стороны, и это абсолютно нормально.

Напомним, аналитик RoboForex Андрей Гойлов рассказал сайту "Сегодня", что сейчас НБУ весьма ограничен в мерах по поддержке стабильности курса из-за уменьшения золотовалютных резервов.

Также сообщалось, что эксперты допускали: курс гривни может обвалиться осенью.

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