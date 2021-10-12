НБУ установил новый курс: сколько теперь стоят доллар и евро

Доллар упал в цене / Фото: Коллаж: Сегодня
Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 13 октября:
|12.10
|13.10
|Изменение
|1 доллар США
|26,36 грн
|26,35 грн
|-0,01
|1 евро
|30,50 грн
|30,43 грн
|-0,07
По сравнению с курсом 12 октября доллар подешевел на 1 копейку, а евро – на 7 копеек.
Что будет с долларом в ближайшее время
Как ранее сайту "Сегодня" рассказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, перспективы дальнейшего курса гривни зависят от не от экономических, а от политических решений. Если на этой неделе их не будет, тренд на укрепление гривни сохранится.
А вот президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко не исключает, что к середине октября гривня укрепится в пределах 20 копеек, то есть может быть 26,25 грн/доллар в наличной продаже.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.
Также мы писали и о том, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.