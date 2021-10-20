НБУ установил для украинцев новый курс: сколько стоят доллар и евро

Доллар снова изменился в цене / Фото: Коллаж: Сегодня
Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 20 октября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:
- 1 доллар США – 26,27 грн;
- 1 евро – 30,61 грн;
- 1 злотый – 6,69 грн;
- 10 российских рублей – 3,7 грн.
Курс доллара снизился на 7 копеек, а евро упал в цене на 5 копеек. Злотый подешевел на 2 копейки, а рубли – на 1 копейку.
Что было с курсом доллара и евро на межбанке
- 19 октября доллар подешевел на 5 копеек в покупке и продаже. К завершению торгов он стоил 26,25/26,27 грн (покупка/продажа).
- Евро подорожал на 9 копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 30,6/30,62 грн (покупка/продажа).
Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.
Также мы писали и о том, что, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.