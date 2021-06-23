НБУ сломил падение гривни – доллар упал на межбанке

Доллар снова падает, но надолго ли это / Фото: Getty Images, AFP

Доллар 23 июня после роста по официальному курсу упал на межбанке к отметки в 27,25 грн. Накануне Национальный банк Украины (НБУ) на фоне ослабления гривни провел аукцион по продаже валюты по 27,41 гривен за доллар, чем поддержал продавцов валюты. Вероятно, сейчас регулятор очертил торговый диапазон 27,2-27,4 гривен за доллар и рынок в ближайшее время останется в этих границах.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Курс доллара на межбанке 23 июня

"Накануне активность на рынке проявлялась со стороны госбанков и нерезидентов. Минфину удалось разместить ОВГЗ на сумму 11,4 млрд грн, при этом ставки размещения остались без изменений по кривой доходности от года. Вероятно, нерезиденты в этом выпуске были пассивными, а с пятницы на вторник портфель ОВГЗ нерезидентов снизился на 174 млн грн", – добавил эксперт.

По словам Шевчишина, определенный негатив для гривни вызвала переоценка ВВП Украины в I квартале 2021 года в сторону ухудшения с 2% до 2,2% (г/г). Вместе с тем, НБУ отметил, что в целом экономика восстанавливается после коронавируса: потребительский спрос населения уже достиг докризисного периода, а средняя зарплата выросла на 11,3%. В связи с этим Нацбанк не видит необходимости в продлении антикризисных мер, предпринятых из-за коронавируса в 2020 году, в частности, долгосрочного рефинансирования.

Напомним, последнее время американская валюта дорожала по всему миру, а не только в Украине. Причиной укрепления доллара стала готовность ФРС США ужесточить монетарную политику.

При этом в украинской бюджетной декларации на три года говорится о том, что курс доллара до 2024 года не превысит 30 гривен: