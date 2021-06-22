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Госстат ухудшил данные по ВВП за первый квартал – в правительстве прогнозируют рост до конца года

22 июня 2021 19:38

Виктория Барановская Виктория Барановская

В Минэкономики прогнозируют до конца 2021 года рост ВВП Украины на 4,1% – на это повлияет карантинная ситуация и селькохозяйственные работы

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине, в первом квартале 2021 года, на 2,2% снизился реальный ВВП. Но в Минэкономики прогнозируют, что показатель вырастет во втором квартале 2021, а по итогам года прогнозируется рост на уровне 4,1%.

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Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Согласно ее данным, номинальный ВВП составил 1 трлн 8,6 млрд грн, а из расчета на одно лицо – 24,28 тыс. грн. В то же время, по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) ВВП снизился на 1,2%. Таким образом изменение дефлятора составило 20,7%.

По данным Госстата, в первом квартале 2020 года, по сравнению с первым кварталом 2019 года, спад составил 1,2%. А во втором квартале прошлого года он ускорился до 11,2%, хотя в третьем квартале замедлился на 3,5%, а в четвертом на 0,5%.

Кроме того, номинальный ВВП в первом квартале минувшего года был равен 853,69 млрд грн (изменение дефлятора – 5,3%), во втором – 874,62 млрд грн (5,6%), в третьем – 1 трлн 162,39 млрд грн (8,4%), в четвертом – 1 трлн 301,17 млрд грн (17,5%).

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В то же время, правительство в 2021 году прогнозирует рост экономики Украины на 4,1%. Замедление в прошлом году объясняют введением зимнего и региональных весенних локдаунов, а также низкой экономической активностью, что традиционно наблюдается в начале года.

В правительстве предполагают, что положительные тенденции обусловят отмена карантина и восстановление экономической активности, начало полевых и строительных работ. Вакцинация также позитивно повлияет на экономику.

Ранее мы сообщали, что Всемирный банк, который одобрил выделение Украине 2,5 млрд грн на закупку вакцины, сохранил оптимистичный прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на уровне 3,8% и улучшил до 3,1% – на 2022 и 2023 годы.

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