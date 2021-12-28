НБУ рассчитал новый курс валют: что будет с долларом 29 декабря

НБУ рассчитал новый курс / Фото: коллаж: УНИАН/Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 29 декабря:

28.12 29.12 Изменение 1 доллар США 27,23 грн 27,22 грн -0,01 1 евро 30,82 грн 30,84 грн +0,02

По сравнению с курсом НБУ на вторник, 28 декабря, доллар упал на 1 копейку, а евро, наоборот, подорожал на 2 копейки.

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Что будет с курсом в 2022 году

Как рассказал ранее аналитик компании Esperio Александр Болтян, первые два месяца в 2022 году будут волатильными и может быть падение гривни до 28-28,5 грн за доллар.

Он считает, что оптимистичных прогнозов роста украинской гривни в 2022 году сейчас нет. Поэтому эксперт рекомендует украинцам внимательно отнестись к перспективе падения гривни и, возможно, не брать кредиты в ближайшее время, не усиливать долговые обязательства , а также подготовиться к инфляционному давлению.

Как мы писали ранее, на котировки межбанка в декабре могут повлиять три фактора: переводы трудовых мигрантов, обстановка в ОРДЛО, доходность ОВГЗ и потребительская инфляция.