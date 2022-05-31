НБУ определился с режимом работы на Троицу: как будут работать банки

В период военного положения, в Украине отменили дополнительные выходные / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В воскресенье, 12 июня, в Украине отмечают праздник Троицы. Обычно в таких случаях выходной день переносят на следующий понедельник, то есть 13 июня.

Как сообщили в пресс-службе Национального банка, учитывая военное положение в стране, в 2022 году праздник не будут переносить с воскресенья на понедельник.

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"Праздничный день 12 июня, Троица, приходящийся на воскресенье, не переносится. Соответственно, понедельник, 13 июня 2022 года, является рабочим днем, в частности для банковской системы", – отметили в НБУ.

Кроме этого, межбанковские переводы через систему электронных платежей будут осуществляться с 11 по 13 июня включительно. Несмотря на войну, СЭП работает в обычном режиме и без перебоев, как и в мирное время.

Троица-2022 в Украине

Летний праздник Троицы в православии считается очень важным, поскольку символизирует Триединство Бога и прославляет Пресвятую Троицу. Он связан с Пасхой, ведь традиционно отмечается через 50 дней после нее и выпадает на воскресенье.

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Католическая Троица обычно отмечается в первое воскресенье после праздника Пятидесятницы. В 2022 году эта дата совпадает с православным празднованием – 12 июня.

Церковный праздник в Украине является основанием для официального выходного дня. Однако в связи с войной до 23 августа этого года отменили все дополнительные выходные.

Украинцы готовятся к празднику заранее – убирают дома и вокруг дома, готовят праздничные блюда. На стол застилают зеленую скатерть и выставляют приготовленную еду из зелени, яиц, рыбы, мяса и выпечку. Дом также украшают зеленью – ветвями клена, березы, ивы, липы, цветами и травами, чтобы защититься от зла и иметь удачу и здоровье.

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Три валютных курса в Украине

Недавно Национальный банк Украины разрешил банкам устанавливать курсы валют по своему усмотрению и валютный рынок начал жить в новой реальности. Фактически образовалось три валютных курса: официальный, карточный курс, которым конвертируется гривна в валюту для оплаты за границей, а также наличный валютный курс.

По официальному курсу 29,25 грн доллары могут купить только предприятия, покупающие за границей товары, входящие в список критического импорта. В этом списке более 1000 наименований от стройматериалов и пищевых продуктов до топлива, медикаментов и предметов и средств личной гигиены. Список постоянно дополняют, чтобы не разгонять инфляцию.

С 21 мая НБУ разрешил банкам устанавливать любой курс валют при конвертации гривны в местную валюту. В среднем, предложение банков на 10% выше, чем официальный курс, то есть доллар во время конвертации стоит 32 грн. Хотя одиночные финучреждения конвертируют валюту по 36-38 грн/долл.

В кассах банков появились наличные доллары и евро, но их стоимость сравнялась с курсом обменников на черном рынке. Продают доллары от 36,5 грн., а евро – от 38,6 грн.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что ПриватБанк запустил новую услугу для украинцев. В то же время российские захватчики отбирают урожай у фермеров Мелитополя.