Наживаются на вторжении РФ: в Украине появился новый вид мошенников

Украинцев предупредили о мошенниках на освобожденных территориях / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После освобождения ряда украинских территорий в Украине активизировался новый вид мошенников.

Как предостерегли в ГСЧС Украины, злоумышленники притворяются работниками спецслужб и предлагают жителям услуги платного разминирования.

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Подобные случаи уже зафиксировали в Киевской области. Спасатели подчеркнули, что их работники не имеют отношения к аферистам и не наживаются на чужой беде.

"Все работы по разминированию выполняются нами бесплатно, согласно планам и очереди", – отметили в ГСЧС.

Украинцев призывают быть бдительными и сообщать в полицию о помощниках-оборотнях.

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Разминирование территорий

После освобождения оккупированных россиянами населенных пунктов работают специалисты. Сотрудники спецслужб с 3 по 5 апреля, во время комендантского часа в Киевской области, оценивали будущий объем работы.

Предварительно, на разминирование территорий уйдет минимум 10 дней. Все происходит по установившимся графикам и согласованию с ВСУ. На местах работают спасатели и полиция – за первые несколько дней работы нашли более 3000 взрывоопасных предметов только в Ирпене:

авиационные бомбы;

остатки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер";

противотанковые ракетные комплексы;

кассетные боеприпасы;

противопехотные мины ОЗМ-72;

снаряды к орудиям;

минометные мины;

автоматические гранатометы;

самодельные взрывные устройства и патроны разного калибра.

Перечисленные предметы перенесут в специальное место, где они и будут уничтожены. После завершения базовых работ на улицах города будут осматривать и разминировать жилые дома.

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Раньше мы рассказывали о новых видах мошенничества в Украине, которые появились во время войны, и как выманивают деньги у добросердечных граждан. Мы также демонстрировали примеры "разводов" в сети.