Напряжение растет: что будет с курсом доллара на межбанке

Доллар дешевеет / Фото: УНИАН, REUTERS/Dado Ruvic

Доллар 17 августа после снижения по официальному курсу упал на межбанке до 26,68-26,7 грн. Несмотря на сезон летнего затишья, напряжение на валютном рынке растет. Предложение превышает спрос и котировки падают, при этом некоторые продавцы валюты ждут действий Национального банка, объяснили аналитики Minfin.

"Сегодня главная интрига валютного рынка – продолжит ли Нацбанк активно работать на межбанке и играть покупками на дальнейший рост курса... По нашему мнению, в ближайшие дни продолжатся попытки вернуть котировки к уровням около 26,9-27 гривен с целью облегчения прохождения бюджетного периода крупным экспортерам и госкомпаниям", – считают эксперты.

Как изменился курс доллара на межбанке за месяц

Прогноз на сегодня

Котировки межбанка, по расчетам Minfin, будут в пределах 26,65-26,9 грн/долл. и 31,25-31,60 грн/евро.

Наличный курс ожидается таким:

Доллар : 26,6-26,9 грн в банках и обменниках финкомпаний;

: 26,6-26,9 грн в банках и обменниках финкомпаний; Евро: 31,2-31,85 грн в банках, 31,25-31,6 – в обменниках финкомпаний.

Напомним, ранее мы разобрались, чего ждать от курса доллара к 30-летию Независимости.

Украинцы тем временем начали скупать наличную валюту, хотя еще две недели назад ее продавали.

А мнение еще одного аналитика о долгосрочных тенденциях курса гривни смотрите в сюжете: