"Налоговая антиреформа": сколько денег хотят "отжать" у бизнеса

Эксперты называют налоговую реформу антиреформой / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Украина в 2021 году показала рекордный уровень экономического роста за всю свою новую историю.

Такую оценку озвучил экономист Михаил Кухар в программе "Народ против" в эфире телеканала Украина24.

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По его словам, основные показатели таковы:

рост ВВП в 2021 году достиг 30%, то есть на 50 млрд долл. в год;

экспорт вырос на 17%;

зарплаты повысились на 21%;

официальная зарплата по стране достигла 610 долл, а в Киеве этот показатель — 915 дол.

Михаил Кухар убежден, что для предпринимателей прошлый год был довольно хорошим. Ведь внутренний спрос на товары и услуги вырос. В прошлом году украинцы, по данным экономиста, тратили в магазинах 3,5 млрд долл, а сейчас — 4,3 млрд. Но, как и все в макроэкономике, это имеет как положительные, так и негативные моменты.

"Все это сопровождается высокой инфляцией. Если розничная инфляция достигает 10,5%, то товары промышленные и экспортные выросли в цене на 62%. Общее повышение цен в экономике составило 27,5% в год. И что в этих условиях производит налоговый комитет ВР? Он называет это налоговой реформой, а мы называем налоговой антиреформой", — сказал Михаил Кухар.

По словам эксперта, бизнес-климат в стране ухудшается, и недаром ФЛП выходят на митинги, протесты, которые, собственно, мы и наблюдали под Радой 17 февраля 2022 года.

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"Знаете, сколько Гетманцев хочет денег собрать из этих людей? 2 – 3 миллиарда! Знаете, насколько бюджет перевыполнен? На 70 миллиардов!" – заявил Кухар.

Отказаться от "зарплатных ФЛП", позиция власти

В то же время глава Комитета ВР по финансам и налогам Данило Гетманцев в интервью НВ Бизнес рассказал, что речь идет не просто о налоговой реформе, а об изменении общественного договора.

"То, что предлагаем мы, — существенное (вдвое) уменьшение ставки налогов на доходы в обмен на полный отказ от практик уклонения от налогообложения", – сказал Гетманцев в интервью.

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По его словам, сейчас обсуждают две концепции понижения налогов:

первая предусматривает отмену военного сбора и объединения единого социального взноса и налога на доходы физлиц;

вторая состоит в том, чтобы снизить ставку НДФЛ вдвое.

"С другой стороны, мы должны исключить возможность уклонения от налогообложения зарплат и других доходов, в частности, отказаться от так называемых "зарплатных" ФЛП. Ведь невозможно уменьшить ставку налога вдвое, до 10%, и оставить лазейку в 5% для зарплатных ФЛП. Прекратить массовое уклонение от уплаты налогов мы должны. Это будет общим решением и общим консенсусом", – добавил Гетманцев.

Акция протеста ФЛП

С 1 января в Украине вступил в силу закон об обязательном применении ФЛП кассовых аппаратов или программных регистраторов расчетных операций (РРО).

25 января ФЛП вышли на митинг возле Верховной Рады. Уже с утра митингующие перекрывали дорогу в центре столицы. В результате начались столкновения протестующих с полицией, в ход пошли камни, бутылки и слезоточивый газ. По информации корреспондента канала Украина24, несколько десятков человек были задержаны. В столкновениях пострадали люди.

17 февраля 2022 в центре Киева снова протестовали SaveФОП. Поэтому полностью было перекрыто движение транспорта на улице Крещатик. На акции протеста вышли более 1 тыс. предпринимателей.

ФЛП выступают против внедрения кассовых аппаратов (РРО, ПРРО) для физических лиц-предпринимателей второй-четвертой группы упрощенной системы налогообложения.

Раньше мы рассказывали историю четырех предпринимателей, и как "борьба с тенью" ударила по каждому из них.

Мы также писали, кто больше всего пострадает от налоговой реформы власти.

Все о налогах и о том, куда уходят наши деньги, – в нашей спецтеме.