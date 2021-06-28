Налоговая амнистия на пороге. Эксперты рассказали, что ждет украинцев

С сентября украинцы смогут легализировать доходы и имущество, которые были получены без уплаты налогов

Украинцам предлагают легализировать доходы. Фото: архив "Сегодня" / Фото: freepik.com

С 1 сентября украинцы смогут задекларировать имущество и большие суммы денег, которые они заработали без уплаты налогов. Это предусматривает недавно принятый закон о налоговой амнистии. "Налоговое окно" будет действовать один год.

В том, как будет реализовываться закон о налоговой амнистии, разбиралась журналист новостей "Сегодня" Алла Чиж.

Как будет проходить легализация

В рамках налоговой амнистии предлагают декларировать валюту, превышающую 400 000 грн. Ценные бумаги, недвижимость, более 120 квадратов – для квартиры и 240 – для дома. В том числе и незавершенное строительство.

"Амнистия – это признание вины. Если ты хочешь, чтобы к тебе применили амнистию, ты должен признать вину. То есть, в соответствии с принятым законопроектом, гражданин должен добровольно прийти в налоговую, признать, что уклонялся. Задекларировать ценное имущество, купленное на теневые средства, и разово оплатить 5%, если активы в Украине. 9% – если за рубежом и 2,5 – если деньги в украинских ценных бумагах – ОВГЗ", – говорит Михаил Ильяшев, управляющий партнер юрфирмы.

Впрочем, эксперты уверены – желающих декларировать наберется немного.

"Люди успешно заработали деньги, избежали уплаты налогов, избежали наказания и какое у них основание считать, что их поймают и накажут?" – говорит Михаил Ильяшев, управляющий партнер юрфирмы.

С ним согласен Олег Пендзин, экономист.

"Человек абсолютно спокойно себя чувствует в тех правовых реалиях, которые есть. Налоговая не знает о его существовании, финансовый мониторинг его не касается, потому что он не ложит деньги на счет, недвижимость человек может спокойно приобрести на вторичном, и на первичном рынке, не афишируя происхождения денег", – говорит Олег Пендзин.

Однако, по мнению экономиста, в дальнейшем так не будет. Как только "окно" закроется, налоговые органы начнут массированные проверки. Сверят реестры и отследят расходы плательщиков. Точнее, неплательщиков.

"Я не исключаю, что пройдет какой-то мониторинг того имущества, которое у граждан есть. Состоится сравнение стоимости этого имущества и периода, когда оно было приобретено, с доходами, которые официально декларировались работодателями", – говорит Дмитрий Сушко, аудитор.

Более того Дмитрий Сушко предполагает, что фискальные органы не будут ждать завершения льготного периода и начнут проводить профилактические беседы с уклонистами.

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Впрочем, глава профильного парламентского комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев утверждает, что никаких проверок не предвидится.

"Никто не может к Вам прийти после амнистии, до, во время, и спросить, за какие деньги ты приобрел дом", – говорит Даниил Гетманцев.

Однако, если в будущем Вы захотите приобрести квартиру, здание, положить деньги на счет в банке, банк может спросить откуда у тебя деньги, дай документ. Вот как раз амнистия об этом документе.

Такая интерпретация документа дает надежду: налоговых репрессий не планируют. По крайней мере, сейчас. Но плановых проверок никто не отменял.

Кого коснутся проверки?

По мнению экспертов, проверки коснутся среднего класса. Работников, которые смогли накопить значительные суммы или построить большие дома. Работников, которые длительное время получали зарплату в "конвертах".

"У многих граждан Украины под кроватями есть много денег и они не несут в банк, потому что банк уже спрашивает о природе происхождения этих денег. И мы делаем амнистию, когда человек просто говорит: вот у меня миллион гривен, платит 5% и государство его прощает за то, что не платил налоги", – говорит Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуга народа".

Что касается государственных посягательств на заработки гастарбайтеров, юристы скептичны.

"Если человек работал в Польше, Италии, там и должен платить налоги. И Украина не имеет отношения к тем налогам. Если человек получил их за границей, он должен их оплатить за рубежом", – говорит Михаил Ильяшев, управляющий партнер юрфирмы.

И еще нюанс – мы привыкли думать, что налоговики не могут требовать объяснений происхождения имущества или денег задним числом, когда срок исковой давности истек. Но как только законопроект вступит в силу, фискальные органы такое право получат, утверждает Оксана Продан, народный депутат, VII-VIII созывов.

С тех, кто не захочет вернуть долги государству, попытаются взыскать по полной, как только льготный период закончится. А именно: 18% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора от выявленных активов.

Впрочем, сделать это смогут только, когда человек начнет тратить необлагаемые деньги: покупает машину, квартиру, дом, или захочет положить сбережения на банковский счет. А тех, кто будет сидеть тихо на своих деньгах – не тронут.

Ранее в Минфине заявили, что украинцам не стоит бояться налоговой амнистии.