Легализация "черного нала": есть ли лазейки в налоговой амнистии

В Верховной Раде зарегистрированы шесть законопроектов – президентский и альтернативные – о налоговой амнистии, которая должна положить конец деньгам под матрасом. И хотя о происхождении этих доходов спрашивать не будут, сайт "Сегодня" попытался разобраться, куда девать "черный нал"?

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Согласно законопроектам, наличные не подлежат "нулевому декларированию". Но это вовсе не лазейка. Если в будущем человек захочет использовать крупную сумму наличных для серьезной покупки, ему придется доказывать банку и налоговой, что с этих денег были уплачены налоги.

"В этой схеме вообще наличные как источник подтверждения будущих покупок не рассматриваются. Считается, что, если у человека есть официальные доходы, с которых уплачены налоги, эти деньги должны лежать в банке. Так что, если у кого-то сейчас есть наличные деньги, эти деньги можно отнести в банк. Легализовать те деньги, которые лежат в банке, не нужно. Банк сам проверяет источник происхождения тех денег, которые поступают на счет клиента. Как правило, в банке требуют, чтобы сумма поступлений не превышала трехлетнюю сумму доходов, с которых уплачены налоги. То есть могут потребовать трехлетнюю декларацию или справку о доходах с места работы", – рассказывает экономический эксперт Алексей Кущ.

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Для тех, у кого наличных денег окажется больше, чем можно подтвердить декларацией о доходах или справкой с места работы за 3 года, в законопроектах предусмотрен другой способ легализации – покупка специальных ОВГЗ.

Эти ОВГЗ будут выпускаться во время проведения одноразового декларирования, до 20 июня 2022 года. Чтобы купить эти облигации, нужно будет все равно отнести наличные в банк и разместить на специальном счете, который будет открываться именно для декларирования. Вероятно, происхождением денег, которые поступают на специальный счет, банк интересоваться не будет, хотя точные правила еще должен разработать Нацбанк.

"Из законопроекта следует, что это будет какой-то специальный выпуск ОВГЗ. И в условиях этого специального выпуска может быть прописан упрощенный порядок завода денег под эти ценные бумаги, которые выпускаются для легализации теневых капиталов", – считает Алексей Кущ.

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На эти деньги на имя клиента банк приобретет специальные облигации. И клиент должен заплатить государству взнос (налог) в размере 2,5% от номинальной стоимости ОВГЗ. Какими будут условия размещения этих ОВГЗ, пока неизвестно. Если они будут выпускаться под обычные проценты, даже за вычетом взноса, человек получит прибыль примерно как от размещения на депозите. Но можно предположить, что государство решит сэкономить и разместить специальные ОВГЗ под 0%. В таком случае получится, что человек, декларирующий "черный нал", просто заплатит государству налог в размере 2,5% суммы.

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