Наличные, депозиты или ОВГЗ? Как лучше хранить деньги во время войны

Где во время войны выгоднее хранить деньги / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Война России против Украины принесла ряд неожиданностей. Во-первых, полностью провалился блицкриг по захвату Киева за три дня, во-вторых, украинская банковская и финансовая системы выстояли. Более того, как показывает статистика НБУ, средства граждан на банковских счетах и депозитах в гривне выросли на 67 млрд грн, а в валюте сократились всего на 85 млн долларов или на 2,5 млрд грн. То есть население доверяет как государству, так и банкам.

На период военного времени государство взяло на себя обязанность гарантировать 100% депозитов населения в банках.

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"Сегодня" выясняли, где во время войны выгоднее хранить деньги – в банке или в облигациях внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Деньги возвращаются в банки

Причины прироста средств на счетах населения эксперты объяснили сразу несколькими факторами. Во-первых, несколько месяцев перед войной украинцы активно накапливали наличность. Это было подготовительное действие, типа, сбора тревожного чемоданчика. Но после того как граждане убедились, что банковская система работает в привычном режиме, решили вернуть средства на счета, ведь держать наличные в неспокойное время – опасно вдвойне.

"До тех пор, пока продолжается финансовая поддержка Украины в период войны, а банки сохраняют рабочую активность – их услугами стоит пользоваться. Хранить деньги дома менее безопасно. Именно этот фактор является причиной, что население страны относит деньги из дома и кладет на банковские счета. Вопрос безопасности сейчас стоит остро и при разрушении жилья, или в случае кражи в квартире, человек всегда сможет достать свои деньги в банке", – поясняет "Сегодня" аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

Класть наличные на счета начали и те, кто собрался выезжать за рубеж во второй волне беженцев. Дело в том, что в соседних странах было довольно сложно обменять наличную гривню на местную валюту по приемлемому курсу. Если же деньги лежат на гривневом счету, то картой можно расплачиваться за рубежом по фиксированному курсу.

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Также украинцы стали меньше снимать средств со своих текущих счетов. Военные уже получили первые зарплаты, но потратить их на передовой нет возможности, а значит, они лежат на счетах в банках и эти средства тоже попали в статистику НБУ.

Депозит или ОГВЗ: в чем отличие

До недавнего времени отличия между ОВГЗ и банковскими депозитами были существенными. Но после того как государство ввело 100% гарантии по банковским вкладам на период военного положения, отличий стало меньше.

О том, что такое депозит, думаем, рассказывать нет смысла. А вот с механизмом ОВГЗ, скорее всего, знакомы далеко не все.

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ОВГЗ – это ценные бумаги, которые номинированы в гривне, долларах и евро, держатели которых получают по ним купонные выплаты – это аналог выплаты процентов по депозитам. Главное отличие от депозита заключается в том, что такие ценные бумаги приходится покупать через посредников (банки или финансовые компании), доход, полученный по ним, не облагается налогами, а средства направляются не на кредитование бизнеса, как в случае с депозитами, а на финансирование госбюджета.

"По депозитам ставка 10-12% годовых доходности в гривне. Сроком на 6 месяцев ставка доходности в национальной валюте составит 6-12%. Доходность по ОВГЗ незначительно отличается от депозитов: в зависимости от срока обращения можно заработать от 10,5% до 13,25% годовых в гривне и от 2,5% до 3,5% годовых – в валюте", – говорит Максим Орыщак

Правда, из-за того, что граждане не могут купить через посредников, то приходится платить ряд комиссий:

за открытие специального счета в ценных бумагах (от 1000 грн);

комиссию при покупке или продаже ОВГЗ (0.05%-0.1%, но не мене 300 грн);

ежемесячную комиссию хранителю за ведение вашего счета (от 100 грн в месяц).

Из-за этого вкладывать в ОВГЗ имеет смысл суммы от 300-500 тысяч гривен. Иначе всю повышенную прибыль съедят комиссии.

Эксперты говорят, что даже в военное время открывать депозиты или покупать ОВГЗ – это хороший способ диверсифицировать свои сбережения. Но нужно понимать, что уровень риска будет зависеть от результатов военных действий.

"Те, кто уже имеют наличные накопления, сбережения в криптосекторе, и сейчас хотят распределить риски, разместив денежные средства в Украине – правильно делают, что открывают депозитные счета и покупают ОВГЗ. Но все мы понимаем, что сейчас это крайне небольшая прослойка населения с крупными суммами накоплений. При этом риски форс-мажора в виде падения банковского сектора по итогам войны – очевидны. Другой вопрос, что ситуация складывается таким образом, что нет прогнозов по завершению войны", – говорит Максим Орыщак.

По его словам, риски во время войны есть при любом виде инвестирования. Государство может отсрочить выплаты по ОВГЗ, а банк может обанкротиться уже после отмены военного положения, когда 100% гарантии по вкладам работать уже не будут.

"Риски дефолта также присутствуют, однако в наше время многие патриотично настроенные граждане страны не думают о своих инвестициях только с точки зрения обогащения. Несмотря на гарантии государства по ОВГЗ, из-за очевидного потенциала девальвации гривни и резкого инфляционного давления, которое нас ждет после войны, могут быть перебои с выплатами. Это нужно понимать и учитывать такой риск", – говорит Максим Орыщак.

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