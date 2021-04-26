"Нафтогаз" перешел на годовой тариф для населения: сколько заплатим за газ

Компания временно отказалась от тарифного плана с ежемесячной сменой цены, но в будущем планирует его вернуть

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" с 1 мая установила для населения фиксированный годовой тариф на газ – 7,96 грн за кубометр (с НДС, но без учета стоимости доставки). Месячный тариф будет доступен только для тех, кто получает газ от компании как от поставщика "последней надежды", он составит 9,57 грн. Условия годового тарифа:

Цена фиксируется на год – до 30 апреля 2022 года. Платить за газ нужно до 25 числа месяца, следующего за расчетным. Скидка 1% в следующем месяце дается тем, кто заплатит до 15 числа в личном кабинете или чат-боте.

Об этом свидетельствуют данные на сайте компании.

Реклама

"В мае "Нафтогаз Украины" сосредоточился исключительно на фиксрованном тарифном плане... Фиксированный тарифный план не предусматривает никаких подписок... Новый тарифный план доступен для получателей льгот и субсидий", – добавили в "Нафтогазе".

В июне компания планирует сделать больше предложений – ввести сезонные тарифные планы и газовые пакеты.

Напомним, газоснабжающие компании обязаны опубликовать стоимость газа за 5 дней до начала месяца, если цена на следующий месяц будет отличаться от предыдущего. Поставщики уже начали публиковать годовые цены на газ, которые начнут действовать с мая.

Ранее эксперты предупреждали, что при выборе поставщика газа нужно обращать внимание не только на тариф. Как принять разумное решение и какие документы нужно собрать, узнавайте из сюжета "Сегодня":