"Нафтогаз" озвучил тарифы – сколько будут платить украинцы за голубое топливо

Стало известно, сколько будут платить за газ новые клиенты "Нафтогаза" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С 1 мая компания "Нафтогаз" представляет ресурс 8,8 миллионам украинцев по цене 7,96 гривни.

Как сообщили в пресс-службе компании, "Нафтогаз" стал поставщиком "последней надежды" для миллионов граждан после того, как облгазы в 15 областях Украины потеряли возможность работать.

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Новых пользователей подключили к годовому тарифному плану "Фиксированный", тариф по которому составляет 7,96 грн/кубометр с НДС, без стоимости транспортировки. В компании утверждают, что это одна из самых выгодных цен на рынке.

Речь идет о потребителях, которые раньше получали природный газ от 17 поставщиков под брендом "Твой Газсбыт" (104.ua) и ООО "Одессагаз-Снабжение".

"Соответствующее решение принял Оператор ГТС Украины и Министерство энергетики", – отметили в "Нафтогазе".

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По информации компании, всех потребителей переведут на новые договора автоматически. Получить счет за потребленный газ в мае можно:

в личном кабинете на my.gas.ua;

в чате GASUA в Viber, Telegram и NaftogazGasSupply в Facebook;

Укрпочтой после 20 числа текущего месяца, только в тех регионах, где отсутствуют активные боевые действия.

Оплата за газ

Рассчитываться за потребленный газ украинцы будут установленным способом. За ресурс, полученный до 30 апреля 2022 года, следует заплатить предыдущему поставщику.

За полученный газ после 1 мая расчеты будут производиться уже с компанией "Нафтогаз Украины". Это касается потребителей в следующих областях:

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Винницкой;

Волынский;

Днепропетровской;

Житомирской;

Закарпатской;

Запорожской;

Ивано-Франковский;

Киевской;

Львовской;

Николаевской;

Одесской;

Ровенской;

Сумской;

Харьковской;

Хмельницкий;

Черновицкой;

Черниговский.

Осуществить оплату за платежками можно онлайн (в личном кабинете на my.gas.ua, в чатботах компании в Viber, Telegram и Facebook, через сайты и мобильные приложения банков, с помощью платежных систем Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay, Apple Pay, Google Pay), а также офлайн в платежных терминалах самообслуживания, отделениях банков, Укрпочты или "Новой почте".

"Последняя надежда" для украинцев

В начале июня в "Нафтогазе" анонсировали перевод граждан, пользовавшихся услугами облгазов в 15 областях, на свои стандартные тарифы. Цена голубого топлива будет установлена на уровне 7,96 грн/кубометр.

Компания стала поставщиком газа последней надежды. Обычно ПОН назначают для потребителей, если они остались без обслуживания в результате банкротства, окончания лицензии в компании и т.д. С 2015 года такую роль исполняет "Нефтегаз Украины".

Предыдущие поставщики больше не могут обслуживать потребителей, поскольку их активы были арестованы. Кабмин передал их в управление "Черноморнефтегаза", чтобы предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций. Операторы городских и областных газораспределительных систем фигурируют в деле с нанесением ущерба госбюджету на 1,4 млрд грн.

В июне 2021 года работники Государственного бюро расследований разоблачили масштабную схему, в которой Минэнерго безвозмездно передало газораспределительные системы в пользование частным операторам.

"Сегодня" ранее рассказывали, что "Нафтогаз" намерен открыть национальную сеть заправок, где горючее будут продавать по более низким ценам. Правительство также установило льготную цену на газ для поставщиков воды.