"Нафтогаз" будет подключать новых клиентов через "Новую почту": что для этого нужно

Две компании реализуют пилот по приему заявок от клиентов на смену газового поставщика

"Нафтогаз" и "Новая почта" реализуют совместный проект / Фото: "Сегодня" и smidyn.medyna.tk / Фото: Сегодня

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", которая скинула цену газа для тепловиков, и "Новая почта" запустили пилотный проект по сммене поставщика газа.

Об этом сообщает пресс-служба газовой компании.

Сейчас бытовые потребители газа могут подать заявку на подключение к газоснабжению от "Нафтогаза" в 72 отделениях почтового оператора в Полтавской области. В течение июня и июля компании планируют перенести сотрудничество на все области Украины и привлечь более 1800 отделений "Новой почты" в отдаленных населенных пунктах для приема заявок от клиентов на переход к "Нафтогазу".

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Чтобы подать заявку на смену поставщика газа, клиент должен предъявить в отделении "Новой почты" свой EIC-код (16-значный персональный газовый номер квартиры или дома клиента) и пакет оригиналов документов:

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паспорт;

ИНН;

документ о праве собственности на жилье;

согласие совладельца, если право собственности оформлено на нескольких совладельцев жилья.

Заявку будут обрабатывать 3-5 рабочих дней, после чего клиент получит сообщение от "Нафтогаза" об успешном переходе и дальнейшие инструкции на свой электронный адрес. Переход к новому поставщику происходит автоматически, поэтому уведомлять предыдущую газовую компанию о подключении к новому поставщику не нужно.

Напомним, "Нафтогаз" и другие поставщики установили тарифы на июнь, однако голубое топливо не стало дешевле для украинцев.

Также напомним, что за год зарплаты Украинские выросли почти на треть: